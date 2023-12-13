13 декабря 2023

Пермякам предлагают работу с зарплатой в 300 тысяч рублей и отдыхом в санатории

Дочерняя компания «Роснефти» зовет водителей Пермского края работать на Таймыр
© Служба новостей «URA.RU»
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С первого дня работы сотрудникам положена северная надбавка к зарплате Фото:

Компания «ТБС-Логистика», которая является дочерним предприятием ПАО «Роснефть», ищет в Пермском крае водителей. Им предлагают работу на полуострове Таймыр Красноярского края, где реализуется масштабный проект «Восток Ойл». Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 45 смен готовы платить 300 тысяч рублей. Также водителям обещают бесплатное санаторно-курортное лечение.

«Компания „ТБС-Логистика“ приглашает в свою команду из Пермского края водителей автомобиля категории СЕ для реализации проекта „Восток Ойл“ на полуострове Таймыр. В обязанности входят перевозка строительных материалов и техники. Условия — вахтовый метод работы, 45 дней рабочих и 45 дней отпускных. Зарплата составляет 300 тысяч рублей. Сотрудникам также предоставляется санаторно-курортное лечение», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что проживать вахтовики будут в вагон-городках на территории производственных объектов. Водителей обещают обеспечить спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты. «Восток Ойл» является крупным проектом компании «Роснефть». Он предусматривает освоение нефтяных месторождений в Красноярском крае, строительство порта в бухте Север на полуострове Таймыр для вывоза нефти с этих месторождений и прокладку ведущего к порту нефтепровода.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на монтаже первой линии завода «Арктик СПГ — 2» на Гыданском полуострове в ЯНАО. За 45 рабочих смен вахтовикам обещают платить более 200 тысяч рублей.

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Компания «ТБС-Логистика», которая является дочерним предприятием ПАО «Роснефть», ищет в Пермском крае водителей. Им предлагают работу на полуострове Таймыр Красноярского края, где реализуется масштабный проект «Восток Ойл». Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 45 смен готовы платить 300 тысяч рублей. Также водителям обещают бесплатное санаторно-курортное лечение. «Компания „ТБС-Логистика“ приглашает в свою команду из Пермского края водителей автомобиля категории СЕ для реализации проекта „Восток Ойл“ на полуострове Таймыр. В обязанности входят перевозка строительных материалов и техники. Условия — вахтовый метод работы, 45 дней рабочих и 45 дней отпускных. Зарплата составляет 300 тысяч рублей. Сотрудникам также предоставляется санаторно-курортное лечение», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что проживать вахтовики будут в вагон-городках на территории производственных объектов. Водителей обещают обеспечить спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты. «Восток Ойл» является крупным проектом компании «Роснефть». Он предусматривает освоение нефтяных месторождений в Красноярском крае, строительство порта в бухте Север на полуострове Таймыр для вывоза нефти с этих месторождений и прокладку ведущего к порту нефтепровода. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на монтаже первой линии завода «Арктик СПГ — 2» на Гыданском полуострове в ЯНАО. За 45 рабочих смен вахтовикам обещают платить более 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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