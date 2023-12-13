Пермяк избивал свою беременную сожительницу

Жителя города Добрянка (Пермский край) подозревают в избиении беременной девушки. Мужчина наносил побои, когда употреблял алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
«С октября 2022 года по октябрь 2023 года подозреваемый, находясь по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения, истязал свою 20-летнюю сожительницу путем систематического нанесения ей побоев. Он знал о ее беременности,», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники следственного отдела по городу Добрянке проводят проверку, чтобы доказать виновность местного жителя. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.
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