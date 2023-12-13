Пермяк избивал свою беременную сожительницу

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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Девушка терпела побои год Фото:

Жителя города Добрянка (Пермский край) подозревают в избиении беременной девушки. Мужчина наносил побои, когда употреблял алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«С октября 2022 года по октябрь 2023 года подозреваемый, находясь по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения, истязал свою 20-летнюю сожительницу путем систематического нанесения ей побоев. Он знал о ее беременности,», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники следственного отдела по городу Добрянке проводят проверку, чтобы доказать виновность местного жителя. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Жителя города Добрянка (Пермский край) подозревают в избиении беременной девушки. Мужчина наносил побои, когда употреблял алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «С октября 2022 года по октябрь 2023 года подозреваемый, находясь по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения, истязал свою 20-летнюю сожительницу путем систематического нанесения ей побоев. Он знал о ее беременности,», — сообщили в ведомстве. Сотрудники следственного отдела по городу Добрянке проводят проверку, чтобы доказать виновность местного жителя. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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