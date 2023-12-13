Пермяк избивал свою беременную сожительницу

13 декабря 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Девушка терпела побои год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителя города Добрянка (Пермский край) подозревают в избиении беременной девушки. Мужчина наносил побои, когда употреблял алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «С октября 2022 года по октябрь 2023 года подозреваемый, находясь по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения, истязал свою 20-летнюю сожительницу путем систематического нанесения ей побоев. Он знал о ее беременности,», — сообщили в ведомстве. Сотрудники следственного отдела по городу Добрянке проводят проверку, чтобы доказать виновность местного жителя. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Жителя города Добрянка (Пермский край) подозревают в избиении беременной девушки. Мужчина наносил побои, когда употреблял алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «С октября 2022 года по октябрь 2023 года подозреваемый, находясь по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения, истязал свою 20-летнюю сожительницу путем систематического нанесения ей побоев. Он знал о ее беременности,», — сообщили в ведомстве. Сотрудники следственного отдела по городу Добрянке проводят проверку, чтобы доказать виновность местного жителя. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.