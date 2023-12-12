В ЯНАО полностью сгорел жилой многоквартирный дом

В Новом Уренгое (ЯНАО) в результате ночного пожара полностью сгорел двухэтажный деревянный дом по адресу Звездная, 42. О полной ликвидации последствий пожара URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.
«Последствия пожара в жилом доме по улице Звездная ликвидированы в 18:05 по местному времени 13 декабря. Дом сгорел полностью», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
Открытое горение было ликвидировано в 8:11. После чего пожарные приступили к проливке дома и разбору обрушающихся конструкций.
Ранее URA.RU рассказало, что 13 декабря в Новом Уренгое произошло возгорание жилого многоквартирного дома. Большая часть жильцов эвакуировалась самостоятельно, спасатели эвакуировали пять человек, в их числе одного инвалида-колясочника.
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