12 декабря 2023

В ЯНАО полностью сгорел жилой многоквартирный дом

В Новом Уренгое пожарные ликвидировали последствия ночного пожара
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
В Новом Уренгое жилой многоквартирный дом полностью уничтожен при пожаре Фото:
новость из сюжета
Пожары деревянных домов в ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) в результате ночного пожара полностью сгорел двухэтажный деревянный дом по адресу Звездная, 42. О полной ликвидации последствий пожара URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«Последствия пожара в жилом доме по улице Звездная ликвидированы в 18:05 по местному времени 13 декабря. Дом сгорел полностью», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Открытое горение было ликвидировано в 8:11. После чего пожарные приступили к проливке дома и разбору обрушающихся конструкций.

Ранее URA.RU рассказало, что 13 декабря в Новом Уренгое произошло возгорание жилого многоквартирного дома. Большая часть жильцов эвакуировалась самостоятельно, спасатели эвакуировали пять человек, в их числе одного инвалида-колясочника.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) в результате ночного пожара полностью сгорел двухэтажный деревянный дом по адресу Звездная, 42. О полной ликвидации последствий пожара URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «Последствия пожара в жилом доме по улице Звездная ликвидированы в 18:05 по местному времени 13 декабря. Дом сгорел полностью», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Открытое горение было ликвидировано в 8:11. После чего пожарные приступили к проливке дома и разбору обрушающихся конструкций. Ранее URA.RU рассказало, что 13 декабря в Новом Уренгое произошло возгорание жилого многоквартирного дома. Большая часть жильцов эвакуировалась самостоятельно, спасатели эвакуировали пять человек, в их числе одного инвалида-колясочника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...