В ЯНАО полностью сгорел жилой многоквартирный дом

В Новом Уренгое пожарные ликвидировали последствия ночного пожара

13 декабря 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое жилой многоквартирный дом полностью уничтожен при пожаре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары деревянных домов в ЯНАО В Новом Уренгое (ЯНАО) в результате ночного пожара полностью сгорел двухэтажный деревянный дом по адресу Звездная, 42. О полной ликвидации последствий пожара URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «Последствия пожара в жилом доме по улице Звездная ликвидированы в 18:05 по местному времени 13 декабря. Дом сгорел полностью», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Открытое горение было ликвидировано в 8:11. После чего пожарные приступили к проливке дома и разбору обрушающихся конструкций. Ранее URA.RU рассказало, что 13 декабря в Новом Уренгое произошло возгорание жилого многоквартирного дома. Большая часть жильцов эвакуировалась самостоятельно, спасатели эвакуировали пять человек, в их числе одного инвалида-колясочника.

В Новом Уренгое (ЯНАО) в результате ночного пожара полностью сгорел двухэтажный деревянный дом по адресу Звездная, 42. О полной ликвидации последствий пожара URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «Последствия пожара в жилом доме по улице Звездная ликвидированы в 18:05 по местному времени 13 декабря. Дом сгорел полностью», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Открытое горение было ликвидировано в 8:11. После чего пожарные приступили к проливке дома и разбору обрушающихся конструкций. Ранее URA.RU рассказало, что 13 декабря в Новом Уренгое произошло возгорание жилого многоквартирного дома. Большая часть жильцов эвакуировалась самостоятельно, спасатели эвакуировали пять человек, в их числе одного инвалида-колясочника.