Жители микрорайонов под Челябинском жалуются на перебои с транспортом в морозы. Об этом 13 декабря сообщила читательница URA.RU.
«Лично я стояла на остановке 45 минут, за это время приехало два автобуса, результаты в видео. Это история не одного дня, а тенденции! Уехать утром и после работы, начиная с Вишневой горки в сторону города и заканчивая поселком Шершни в сторону поселка Западный вовремя практически невозможно», — сообщила читательница URA.RU.
Также горожанка отметила, под Челябинском сократили маршруты, а именно сняли с маршрута автобус Белый хутор-ЮУрГУ. Она пожаловалась на то, что теперь челябинцам, направляющимся в центр, поездка в один конец обходится минимум в 65-70 рублей.
URA.RU отправило запрос в миндортранс с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован после получения от ведомства соответствующей информации.
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