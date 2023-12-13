Жители микрорайона под Челябинском жалуются на перебои с транспортом в морозы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, снег, пешеход, зима, остановка общественного транспорта, маршрутка, городской транспорт, автотранспорт, масочный режим
По словам челябинцев, в морозы им приходится ждать автобусов на остановке по 45 минут Фото:

Жители микрорайонов под Челябинском жалуются на перебои с транспортом в морозы. Об этом 13 декабря сообщила читательница URA.RU.

«Лично я стояла на остановке 45 минут, за это время приехало два автобуса, результаты в видео. Это история не одного дня, а тенденции! Уехать утром и после работы, начиная с Вишневой горки в сторону города и заканчивая поселком Шершни в сторону поселка Западный вовремя практически невозможно», — сообщила читательница URA.RU.

Также горожанка отметила, под Челябинском сократили маршруты, а именно сняли с маршрута автобус Белый хутор-ЮУрГУ. Она пожаловалась на то, что теперь челябинцам, направляющимся в центр, поездка в один конец обходится минимум в 65-70 рублей.

URA.RU отправило запрос в миндортранс с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован после получения от ведомства соответствующей информации.

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Жители микрорайонов под Челябинском жалуются на перебои с транспортом в морозы. Об этом 13 декабря сообщила читательница URA.RU. «Лично я стояла на остановке 45 минут, за это время приехало два автобуса, результаты в видео. Это история не одного дня, а тенденции! Уехать утром и после работы, начиная с Вишневой горки в сторону города и заканчивая поселком Шершни в сторону поселка Западный вовремя практически невозможно», — сообщила читательница URA.RU. Также горожанка отметила, под Челябинском сократили маршруты, а именно сняли с маршрута автобус Белый хутор-ЮУрГУ. Она пожаловалась на то, что теперь челябинцам, направляющимся в центр, поездка в один конец обходится минимум в 65-70 рублей. URA.RU отправило запрос в миндортранс с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован после получения от ведомства соответствующей информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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