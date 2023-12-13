Кадыров похвастался, что Чечня выполнила план по мобилизации на 1500%

Рамзан Кадыров заявил о выполнении плана по мобилизации в прямом эфире
новость из сюжетаМобилизация в России
Чеченская республика выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями Чечни.
«Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Военнослужащие из республики проходят службу в полках и батальонах под подчинением Минобороны и Росгвардии», — сказал Кадыров. Прямой эфир шел в его telegram-канале.
Частичная мобилизация проходила в России осенью 2022 года. Были призваны порядка 300 тысяч россиян, докладывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Чечня стала первым регионом, выполнившей план по мобилизации.
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