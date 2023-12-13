Кадыров похвастался, что Чечня выполнила план по мобилизации на 1500%

13 декабря 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил о выполнении плана по мобилизации в прямом эфире Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Чеченская республика выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями Чечни. «Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Военнослужащие из республики проходят службу в полках и батальонах под подчинением Минобороны и Росгвардии», — сказал Кадыров. Прямой эфир шел в его telegram-канале. Частичная мобилизация проходила в России осенью 2022 года. Были призваны порядка 300 тысяч россиян, докладывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Чечня стала первым регионом, выполнившей план по мобилизации.

Чеченская республика выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями Чечни. «Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Военнослужащие из республики проходят службу в полках и батальонах под подчинением Минобороны и Росгвардии», — сказал Кадыров. Прямой эфир шел в его telegram-канале. Частичная мобилизация проходила в России осенью 2022 года. Были призваны порядка 300 тысяч россиян, докладывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Чечня стала первым регионом, выполнившей план по мобилизации.