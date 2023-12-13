В США назвали главное преимущество Путина

The Washington Post: главное преимущество Путина — стратегическое терпение
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир
Владимир Путин способен дождаться момента, когда поддержка Украины со стороны Запада иссякнет, пишет The Washington Post Фото:

Главным преимуществом президента России Владимира Путина является стратегическое терпение. Об этом пишет американский обозреватель отдела европейских дел Ли Хокстейдер. Он подчеркивает, что российский глава способен дождаться, когда западная поддержка Украины окончательно иссякнет.

«Фактически главным преимуществом Владимира Путина является стратегическое терпение. <…> В конце концов, полагает он, Киев будет вынужден капитулировать», — передает журналист The Washington Post. По его словам, ограничение военной помощи со стороны зарубежных партнеров приведет к тому, что Украина вскоре столкнется с нехваткой необходимых снарядов и военного оборудования.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также отмечал, что слова российского президента о снижении международной помощи Киеву могут стать правдивыми. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил большое количество иностранных партнеров Путина, что показывает провальную попытку Запада изолировать РФ, передает RT.

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Главным преимуществом президента России Владимира Путина является стратегическое терпение. Об этом пишет американский обозреватель отдела европейских дел Ли Хокстейдер. Он подчеркивает, что российский глава способен дождаться, когда западная поддержка Украины окончательно иссякнет. «Фактически главным преимуществом Владимира Путина является стратегическое терпение. <…> В конце концов, полагает он, Киев будет вынужден капитулировать», — передает журналист The Washington Post. По его словам, ограничение военной помощи со стороны зарубежных партнеров приведет к тому, что Украина вскоре столкнется с нехваткой необходимых снарядов и военного оборудования. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также отмечал, что слова российского президента о снижении международной помощи Киеву могут стать правдивыми. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил большое количество иностранных партнеров Путина, что показывает провальную попытку Запада изолировать РФ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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