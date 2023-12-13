13 декабря 2023

Baza: подорвавшимися на мине в Белгородской области оказались чиновники

Двое руководителей администрации подорвались на мине в Белгородской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, дпс, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Сильнее всех пострадал Бородаенко — ему оторвало ноги Фото:

Двое чиновников пострадали в результате подрыва автомобиля «УАЗ-Патриот» в Белгородской области. Об этом сообщает Baza.

«В автомобиле находились замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Также в машине находился еще один местный 49-летний житель», — пишут авторы канала.

Все трое были доставлены в больницу. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе хутора Высокий машина с мирными жителями, предположительно, подорвалась на мине. В результате инцидента серьезные травмы получили три человека. Двух мужчин — одного с частичной ампутацией ног, другого с закрытой черепно-мозговой травмой оставили в горбольницу в Белгороде. Женщину с сотрясением мозга госпитализировали в местную ЦРБ, сообщает «Царьград».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое чиновников пострадали в результате подрыва автомобиля «УАЗ-Патриот» в Белгородской области. Об этом сообщает Baza. «В автомобиле находились замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Также в машине находился еще один местный 49-летний житель», — пишут авторы канала. Все трое были доставлены в больницу. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе хутора Высокий машина с мирными жителями, предположительно, подорвалась на мине. В результате инцидента серьезные травмы получили три человека. Двух мужчин — одного с частичной ампутацией ног, другого с закрытой черепно-мозговой травмой оставили в горбольницу в Белгороде. Женщину с сотрясением мозга госпитализировали в местную ЦРБ, сообщает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...