Baza: подорвавшимися на мине в Белгородской области оказались чиновники

Двое руководителей администрации подорвались на мине в Белгородской области

14 декабря 2023 в 00:41 Размер текста - 17 +

Сильнее всех пострадал Бородаенко — ему оторвало ноги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двое чиновников пострадали в результате подрыва автомобиля «УАЗ-Патриот» в Белгородской области. Об этом сообщает Baza. «В автомобиле находились замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Также в машине находился еще один местный 49-летний житель», — пишут авторы канала. Все трое были доставлены в больницу. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе хутора Высокий машина с мирными жителями, предположительно, подорвалась на мине. В результате инцидента серьезные травмы получили три человека. Двух мужчин — одного с частичной ампутацией ног, другого с закрытой черепно-мозговой травмой оставили в горбольницу в Белгороде. Женщину с сотрясением мозга госпитализировали в местную ЦРБ, сообщает «Царьград».

Двое чиновников пострадали в результате подрыва автомобиля «УАЗ-Патриот» в Белгородской области. Об этом сообщает Baza. «В автомобиле находились замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Также в машине находился еще один местный 49-летний житель», — пишут авторы канала. Все трое были доставлены в больницу. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе хутора Высокий машина с мирными жителями, предположительно, подорвалась на мине. В результате инцидента серьезные травмы получили три человека. Двух мужчин — одного с частичной ампутацией ног, другого с закрытой черепно-мозговой травмой оставили в горбольницу в Белгороде. Женщину с сотрясением мозга госпитализировали в местную ЦРБ, сообщает «Царьград».