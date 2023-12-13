Белый дом: у США осталось на помощь Украине около 1 млрд долларов

В Белом доме отметили, что собираются распределить 4% средств на помощь Украине Фото: Official White House / Erin Scott

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У администрации США есть лишь около миллиарда долларов на помощь Украине, но 96% этой суммы освоено Пентагоном, а оставшиеся 4% предоставят Киеву в текущем месяце. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«У нас осталось около миллиарда долларов на помощь Украине. Около 96% этих средств уже было использовано, и Минобороны США готовится распределить оставшиеся 4% в этом месяце», — заявила Жан-Пьер на брифинге для журналистов. Ее слова приводит ТАСС. По словам пресс-секретаря, США «не смогут восполнять собственные запасы вооружений», как только у них закончатся средства на замещение.

Страны Запада начали признавать свои внешнеполитические ошибки, связанные с эскалацией конфликта на Украине, передает «Царьград». Западные чиновники отметили, что есть лишь одно решение — мирные переговоры, на которых Киеву «следует признать свое поражение».