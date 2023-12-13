В Пермском крае 60 домов остались без газа из-за аварии на газопроводе

14 декабря 2023 в 03:18 Размер текста - 17 +

Авария на газопроводе произошла во время работ застройщика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В деревне Кондратово Пермского края из-за аварии на газопроводе без газа остались 60 частных домов и 16 квартир. Об этом сообщается в пресс-службе Пермского муниципального округа. «Продолжаем информировать про аварийную ситуацию. В 21:21 под отключение попали 30 частных домов на ул. Шоссейная, 30 домов и 16 квартир (таунхаусов) по ул. Кирпичная», — сообщили в telegram-канале округа. Котельную запустили в 22:10, уточнили в пресс-службе. Авария произошла на газопроводе в Кондратово по вине застройщика, который возводит в деревне новостройки. При проведении работ компания повредила газопровод высокого давления, по информации газовщиков, без газа оставались 14 домов.

В деревне Кондратово Пермского края из-за аварии на газопроводе без газа остались 60 частных домов и 16 квартир. Об этом сообщается в пресс-службе Пермского муниципального округа. «Продолжаем информировать про аварийную ситуацию. В 21:21 под отключение попали 30 частных домов на ул. Шоссейная, 30 домов и 16 квартир (таунхаусов) по ул. Кирпичная», — сообщили в telegram-канале округа. Котельную запустили в 22:10, уточнили в пресс-службе. Авария произошла на газопроводе в Кондратово по вине застройщика, который возводит в деревне новостройки. При проведении работ компания повредила газопровод высокого давления, по информации газовщиков, без газа оставались 14 домов.