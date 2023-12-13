13 декабря 2023

В Пермском крае 60 домов остались без газа из-за аварии на газопроводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
Авария на газопроводе произошла во время работ застройщика Фото:

В деревне Кондратово Пермского края из-за аварии на газопроводе без газа остались 60 частных домов и 16 квартир. Об этом сообщается в пресс-службе Пермского муниципального округа.

«Продолжаем информировать про аварийную ситуацию. В 21:21 под отключение попали 30 частных домов на ул. Шоссейная, 30 домов и 16 квартир (таунхаусов) по ул. Кирпичная», — сообщили в telegram-канале округа. Котельную запустили в 22:10, уточнили в пресс-службе.

Авария произошла на газопроводе в Кондратово по вине застройщика, который возводит в деревне новостройки. При проведении работ компания повредила газопровод высокого давления, по информации газовщиков, без газа оставались 14 домов.

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В деревне Кондратово Пермского края из-за аварии на газопроводе без газа остались 60 частных домов и 16 квартир. Об этом сообщается в пресс-службе Пермского муниципального округа. «Продолжаем информировать про аварийную ситуацию. В 21:21 под отключение попали 30 частных домов на ул. Шоссейная, 30 домов и 16 квартир (таунхаусов) по ул. Кирпичная», — сообщили в telegram-канале округа. Котельную запустили в 22:10, уточнили в пресс-службе. Авария произошла на газопроводе в Кондратово по вине застройщика, который возводит в деревне новостройки. При проведении работ компания повредила газопровод высокого давления, по информации газовщиков, без газа оставались 14 домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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