13 декабря 2023

МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
Кирилл Буданов объявлен в розыск Фото:

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщается в базе ведомства.

«Буданов Кирилл Алексеевич. Разыскивается по статье УК», — указано в базе. При этом не уточняется, по какой именно статье его объявили в розыск.

Ранее Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова. Его обвиняют в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия, передает RT.

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Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщается в базе ведомства. «Буданов Кирилл Алексеевич. Разыскивается по статье УК», — указано в базе. При этом не уточняется, по какой именно статье его объявили в розыск. Ранее Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова. Его обвиняют в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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