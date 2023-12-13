МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова

Кирилл Буданов объявлен в розыск
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщается в базе ведомства.
«Буданов Кирилл Алексеевич. Разыскивается по статье УК», — указано в базе. При этом не уточняется, по какой именно статье его объявили в розыск.
Ранее Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова. Его обвиняют в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия, передает RT.
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