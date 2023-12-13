МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова

14 декабря 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов объявлен в розыск Фото: Официальный сайт президента Украины Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщается в базе ведомства. «Буданов Кирилл Алексеевич. Разыскивается по статье УК», — указано в базе. При этом не уточняется, по какой именно статье его объявили в розыск. Ранее Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова. Его обвиняют в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия, передает RT.

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщается в базе ведомства. «Буданов Кирилл Алексеевич. Разыскивается по статье УК», — указано в базе. При этом не уточняется, по какой именно статье его объявили в розыск. Ранее Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова. Его обвиняют в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия, передает RT.