В Курганской области подорожает проезд в пригородных электричках

Стоимость проезда поднимется на 6,9% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на 6,9% поднимется стоимость проезда в пригородных поездах. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года, сообщается в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«В 2024 году пассажиры будут платить за проезд в электричках три рубля и 10 копеек за каждый километр пути — в 2023 году стоимость составляла 2,9 рублей. Тариф, рассчитанный перевозчиком, составит 5,45 рублей за один пассажиро-километр. Темп роста тарифа, отстающий от инфляции, свидетельствует о том, что пригородными поездами пользуется все больше пассажиров», — сообщается в группе.

В посте уточнили, что «даже после повышения тарифов стоимость проезда в электричках будет заметно ниже стоимости проезда в автобусах». Например, на электричке из микрорайона Заозерный до центрального вокзала в Кургане можно будет доехать за 18,6 рублей, а на автобусе стоимость проезда составит 30 рублей. Из Кургана в Шадринск билет будет стоить 455,7 рублей (550 рублей на автобусе), в Юргамыш — 179,8 рублей (автобусом — от 250 рублей), а в Варгаши — 117,8 рублей (на автобусе — 135 рублей).

В 2022 году цены на проезд в электричках составляли 5,01 рубль за километр, но для пассажиров стоимость билета вырастала лишь на 10 копеек. Предельный максимальный тариф составлял 2,7 рублей за километр пути.