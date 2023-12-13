13 декабря 2023

В Курганской области подорожает проезд в пригородных электричках

© Служба новостей «URA.RU»
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Электропоезд «Ласточка». Курган, чемоданы, электричка, электропоезд, чемодан, ласточка, пассажиры, отток населения
Стоимость проезда поднимется на 6,9% Фото:

В Курганской области на 6,9% поднимется стоимость проезда в пригородных поездах. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года, сообщается в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«В 2024 году пассажиры будут платить за проезд в электричках три рубля и 10 копеек за каждый километр пути — в 2023 году стоимость составляла 2,9 рублей. Тариф, рассчитанный перевозчиком, составит 5,45 рублей за один пассажиро-километр. Темп роста тарифа, отстающий от инфляции, свидетельствует о том, что пригородными поездами пользуется все больше пассажиров», — сообщается в группе.

В посте уточнили, что «даже после повышения тарифов стоимость проезда в электричках будет заметно ниже стоимости проезда в автобусах». Например, на электричке из микрорайона Заозерный до центрального вокзала в Кургане можно будет доехать за 18,6 рублей, а на автобусе стоимость проезда составит 30 рублей. Из Кургана в Шадринск билет будет стоить 455,7 рублей (550 рублей на автобусе), в Юргамыш — 179,8 рублей (автобусом — от 250 рублей), а в Варгаши — 117,8 рублей (на автобусе — 135 рублей).

В 2022 году цены на проезд в электричках составляли 5,01 рубль за километр, но для пассажиров стоимость билета вырастала лишь на 10 копеек. Предельный максимальный тариф составлял 2,7 рублей за километр пути.

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В Курганской области на 6,9% поднимется стоимость проезда в пригородных поездах. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года, сообщается в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «В 2024 году пассажиры будут платить за проезд в электричках три рубля и 10 копеек за каждый километр пути — в 2023 году стоимость составляла 2,9 рублей. Тариф, рассчитанный перевозчиком, составит 5,45 рублей за один пассажиро-километр. Темп роста тарифа, отстающий от инфляции, свидетельствует о том, что пригородными поездами пользуется все больше пассажиров», — сообщается в группе. В посте уточнили, что «даже после повышения тарифов стоимость проезда в электричках будет заметно ниже стоимости проезда в автобусах». Например, на электричке из микрорайона Заозерный до центрального вокзала в Кургане можно будет доехать за 18,6 рублей, а на автобусе стоимость проезда составит 30 рублей. Из Кургана в Шадринск билет будет стоить 455,7 рублей (550 рублей на автобусе), в Юргамыш — 179,8 рублей (автобусом — от 250 рублей), а в Варгаши — 117,8 рублей (на автобусе — 135 рублей). В 2022 году цены на проезд в электричках составляли 5,01 рубль за километр, но для пассажиров стоимость билета вырастала лишь на 10 копеек. Предельный максимальный тариф составлял 2,7 рублей за километр пути.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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