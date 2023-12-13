Собянин: над Наро-Фоминском отразили атаку дрона, летевшего на Москву

14 декабря 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

Беспилотники летели в сторону Москвы, заявил Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночью 14 декабря над Наро-Фоминском отразили атаку дрона, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его информации, о пострадавших и разрушениях ничего не известно. Ранее сообщалось, что подмосковные аэропорты защитят от беспилотников. Это собираются сделать при помощи FPV-технологий.

Ночью 14 декабря над Наро-Фоминском отразили атаку дрона, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его информации, о пострадавших и разрушениях ничего не известно. Ранее сообщалось, что подмосковные аэропорты защитят от беспилотников. Это собираются сделать при помощи FPV-технологий.