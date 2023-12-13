13 декабря 2023

Собянин: над Наро-Фоминском отразили атаку дрона, летевшего на Москву

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, собянин сергей
Беспилотники летели в сторону Москвы, заявил Сергей Собянин Фото:
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Ночью 14 декабря над Наро-Фоминском отразили атаку дрона, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его информации, о пострадавших и разрушениях ничего не известно.

Ранее сообщалось, что подмосковные аэропорты защитят от беспилотников. Это собираются сделать при помощи FPV-технологий.

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Ночью 14 декабря над Наро-Фоминском отразили атаку дрона, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его информации, о пострадавших и разрушениях ничего не известно. Ранее сообщалось, что подмосковные аэропорты защитят от беспилотников. Это собираются сделать при помощи FPV-технологий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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