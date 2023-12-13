Собянин: над Наро-Фоминском отразили атаку дрона, летевшего на Москву

Беспилотники летели в сторону Москвы, заявил Сергей Собянин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ночью 14 декабря над Наро-Фоминском отразили атаку дрона, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», —
Ранее сообщалось, что подмосковные аэропорты защитят от беспилотников. Это собираются сделать при помощи FPV-технологий.
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