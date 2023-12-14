Золотые резервы России побили новый рекорд

Золотые резервы России впервые превысили 150 миллиардов долларов
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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки
Золотые запасы России выросли до рекордного уровня Фото:

Золотые резервы России достигли рекордного уровня в 151, 9 миллиарда долларов. Это следует из анализа данных ЦБ.

«Вложения России в золото в ноябре увеличились на 2,2% — до 151,9 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем в современной истории», — приводил анализ данных ЦБ РИА Новости. Отмечается, что в физическом выражении запас золота уменьшился в ноябре примерно на 16 тонн, до 2 315 тонн.

В ноябре анализ данных мировых центробанков показал, что золотые запасы России выросли до рекордного уровня за всю историю страны. Тогда по итогам сентября золотые резервы РФ увеличились на 2% (+44 тонны) и составили 2,36 тысячи тонн. Отмечалось, что по уровню золотых резервов Россия занимает пятое место в мире.

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Золотые резервы России достигли рекордного уровня в 151, 9 миллиарда долларов. Это следует из анализа данных ЦБ. «Вложения России в золото в ноябре увеличились на 2,2% — до 151,9 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем в современной истории», — приводил анализ данных ЦБ РИА Новости. Отмечается, что в физическом выражении запас золота уменьшился в ноябре примерно на 16 тонн, до 2 315 тонн. В ноябре анализ данных мировых центробанков показал, что золотые запасы России выросли до рекордного уровня за всю историю страны. Тогда по итогам сентября золотые резервы РФ увеличились на 2% (+44 тонны) и составили 2,36 тысячи тонн. Отмечалось, что по уровню золотых резервов Россия занимает пятое место в мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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