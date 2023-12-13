В ЯНАО из-за нападения собак на девочку возбуждено уголовное дело

Следователи ЯНАО подозревают управленцев в халатности

14 декабря 2023 в 09:21 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело по нападению собак на девочку Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) следователи возбудили уголовное дело из-за нападения собак на девочку. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за отлов бездомных животных, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на несовершеннолетнюю жительницу, по признакам преступления „Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей“. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование дела находится на контроле у руководителя ведомства Андрея Егорова. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое стая бродячих собак напала на третьеклассницу. С множественными укусами девочка была доставлена в больницу. Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов дал поручение увеличить количество патрулей, ответственных за отлов безнадзорных животных. Окружное следственное управление СК РФ инициировало проведение доследственной проверки.

В Новом Уренгое (ЯНАО) следователи возбудили уголовное дело из-за нападения собак на девочку. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за отлов бездомных животных, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на несовершеннолетнюю жительницу, по признакам преступления „Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей“. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование дела находится на контроле у руководителя ведомства Андрея Егорова. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое стая бродячих собак напала на третьеклассницу. С множественными укусами девочка была доставлена в больницу. Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов дал поручение увеличить количество патрулей, ответственных за отлов безнадзорных животных. Окружное следственное управление СК РФ инициировало проведение доследственной проверки.