В ЯНАО из-за нападения собак на девочку возбуждено уголовное дело

В Новом Уренгое (ЯНАО) следователи возбудили уголовное дело из-за нападения собак на девочку. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за отлов бездомных животных, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на несовершеннолетнюю жительницу, по признакам преступления „Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей“. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование дела находится на контроле у руководителя ведомства Андрея Егорова.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое стая бродячих собак напала на третьеклассницу. С множественными укусами девочка была доставлена в больницу. Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов дал поручение увеличить количество патрулей, ответственных за отлов безнадзорных животных. Окружное следственное управление СК РФ инициировало проведение доследственной проверки.
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