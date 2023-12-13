13 декабря 2023

В ЯНАО из-за нападения собак на девочку возбуждено уголовное дело

Следователи ЯНАО подозревают управленцев в халатности
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, бездомные животные, собаки, бездомные собаки
В Новом Уренгое возбудили уголовное дело по нападению собак на девочку Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) следователи возбудили уголовное дело из-за нападения собак на девочку. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за отлов бездомных животных, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на несовершеннолетнюю жительницу, по признакам преступления „Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей“. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование дела находится на контроле у руководителя ведомства Андрея Егорова.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое стая бродячих собак напала на третьеклассницу. С множественными укусами девочка была доставлена в больницу. Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов дал поручение увеличить количество патрулей, ответственных за отлов безнадзорных животных. Окружное следственное управление СК РФ инициировало проведение доследственной проверки.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) следователи возбудили уголовное дело из-за нападения собак на девочку. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за отлов бездомных животных, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на несовершеннолетнюю жительницу, по признакам преступления „Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей“. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование дела находится на контроле у руководителя ведомства Андрея Егорова. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое стая бродячих собак напала на третьеклассницу. С множественными укусами девочка была доставлена в больницу. Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов дал поручение увеличить количество патрулей, ответственных за отлов безнадзорных животных. Окружное следственное управление СК РФ инициировало проведение доследственной проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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