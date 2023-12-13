Пермский мэр рассказал о последствиях аварии на газопроводе

В Пермском округе восстановили подачу газа и тепла в жилые дома

14 декабря 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Аварийные бригады работали всю ночь (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU В деревне Кондратово под Пермью устранено повреждение на газопроводе. Подача газа и тепла в жилые дома восстановлена. Об этом в своем аккаунте в Telegram рассказал глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов. «Все восстановительные работы закончены, к 10 утра должны все частные дома начать подключить к основной ветке. От всей души благодарю службу спасения Пермского муниципального округа, которая сразу же начала обход по домам, чтобы предупредить людей и оказать необходимую помощь! Все сработали оперативно: газ в многоквартирные дома подали по транзитной схеме, поэтому в квартирах стало тепло уже ночью», — отметил Цветов. Чиновник также поблагодарил газовиков, которые минувшую ночь работали над восстановлением газопровода высокого давления и продолжают вести работы сейчас. Сейчас сотрудники службы спасения еще раз обойдут дома, чтобы проверить работоспособность системы в индивидуальном режиме. 13 декабря в Кондратово при проведении работ по прокладке кабеля был поврежден газопровод высокого давления. В результате 60 домов по улицам Шоссейной и Кирпичной остались без газа, а в три многоквартирных дома по улице Кирпичной — без теплоснабжения.

В деревне Кондратово под Пермью устранено повреждение на газопроводе. Подача газа и тепла в жилые дома восстановлена. Об этом в своем аккаунте в Telegram рассказал глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов. «Все восстановительные работы закончены, к 10 утра должны все частные дома начать подключить к основной ветке. От всей души благодарю службу спасения Пермского муниципального округа, которая сразу же начала обход по домам, чтобы предупредить людей и оказать необходимую помощь! Все сработали оперативно: газ в многоквартирные дома подали по транзитной схеме, поэтому в квартирах стало тепло уже ночью», — отметил Цветов. Чиновник также поблагодарил газовиков, которые минувшую ночь работали над восстановлением газопровода высокого давления и продолжают вести работы сейчас. Сейчас сотрудники службы спасения еще раз обойдут дома, чтобы проверить работоспособность системы в индивидуальном режиме. 13 декабря в Кондратово при проведении работ по прокладке кабеля был поврежден газопровод высокого давления. В результате 60 домов по улицам Шоссейной и Кирпичной остались без газа, а в три многоквартирных дома по улице Кирпичной — без теплоснабжения.