13 декабря 2023

Пермский мэр рассказал о последствиях аварии на газопроводе

В Пермском округе восстановили подачу газа и тепла в жилые дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на газопроводе. Тюмень, земляные работы, газопровод, ковш экскаватора, ремонт
Аварийные бригады работали всю ночь (архивное фото) Фото:

В деревне Кондратово под Пермью устранено повреждение на газопроводе. Подача газа и тепла в жилые дома восстановлена. Об этом в своем аккаунте в Telegram рассказал глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов.

«Все восстановительные работы закончены, к 10 утра должны все частные дома начать подключить к основной ветке. От всей души благодарю службу спасения Пермского муниципального округа, которая сразу же начала обход по домам, чтобы предупредить людей и оказать необходимую помощь! Все сработали оперативно: газ в многоквартирные дома подали по транзитной схеме, поэтому в квартирах стало тепло уже ночью», — отметил Цветов.

Чиновник также поблагодарил газовиков, которые минувшую ночь работали над восстановлением газопровода высокого давления и продолжают вести работы сейчас. Сейчас сотрудники службы спасения еще раз обойдут дома, чтобы проверить работоспособность системы в индивидуальном режиме. 13 декабря в Кондратово при проведении работ по прокладке кабеля был поврежден газопровод высокого давления. В результате 60 домов по улицам Шоссейной и Кирпичной остались без газа, а в три многоквартирных дома по улице Кирпичной — без теплоснабжения.

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В деревне Кондратово под Пермью устранено повреждение на газопроводе. Подача газа и тепла в жилые дома восстановлена. Об этом в своем аккаунте в Telegram рассказал глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов. «Все восстановительные работы закончены, к 10 утра должны все частные дома начать подключить к основной ветке. От всей души благодарю службу спасения Пермского муниципального округа, которая сразу же начала обход по домам, чтобы предупредить людей и оказать необходимую помощь! Все сработали оперативно: газ в многоквартирные дома подали по транзитной схеме, поэтому в квартирах стало тепло уже ночью», — отметил Цветов. Чиновник также поблагодарил газовиков, которые минувшую ночь работали над восстановлением газопровода высокого давления и продолжают вести работы сейчас. Сейчас сотрудники службы спасения еще раз обойдут дома, чтобы проверить работоспособность системы в индивидуальном режиме. 13 декабря в Кондратово при проведении работ по прокладке кабеля был поврежден газопровод высокого давления. В результате 60 домов по улицам Шоссейной и Кирпичной остались без газа, а в три многоквартирных дома по улице Кирпичной — без теплоснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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