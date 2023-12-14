Жители ХМАО застряли на трое суток в Екатеринбурге из-за отмены авиарейса «Руслайна»

Авиарейс «Руслайна» из Екатеринбурга в ХМАО задержали на трое суток
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово". Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, кольцово, зима
Авиарейс задержали более чем на трое суток Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа застряли в Екатеринбурге более чем на трое суток из-за отмены рейса авиакомпании «Руслайн». Перелет в Белоярский вновь перенесли на 15 декабря, хотя вылететь пассажиры должны были еще 12 декабря. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров рейса.

«У меня первый раз такая ситуация, чтобы с 12 числа рейс перенесли на утро 15 декабря. Люди опоздали на работу, у кого-то еще какие-то проблемы. Все немного шокированы», — рассказал журналисту агентства пассажир. По его словам, рейс переносили несколько раз. Вчера утром пассажиров даже привозили в аэропорт, однако вылет вновь отменили.

Всего этим рейсом в ХМАО должны были вылететь 50 человек. Сейчас пассажиров поселили в гостиницу за городом. «Это было по желанию. Кто согласились, тех расселили и всем обеспечили. Я с семьей, нас четверо человек, нам даже два номера выделили», — уточнил пассажир.

Агентство направило запрос в авиакомпанию «Руслайн» с просьбой прокомментировать причины длительной задержки рейса. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что к инциденту подключилась транспортная прокуратура. Тогда сообщалось, что рейс перенесли из-за плохой погоды.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа застряли в Екатеринбурге более чем на трое суток из-за отмены рейса авиакомпании «Руслайн». Перелет в Белоярский вновь перенесли на 15 декабря, хотя вылететь пассажиры должны были еще 12 декабря. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров рейса. «У меня первый раз такая ситуация, чтобы с 12 числа рейс перенесли на утро 15 декабря. Люди опоздали на работу, у кого-то еще какие-то проблемы. Все немного шокированы», — рассказал журналисту агентства пассажир. По его словам, рейс переносили несколько раз. Вчера утром пассажиров даже привозили в аэропорт, однако вылет вновь отменили. Всего этим рейсом в ХМАО должны были вылететь 50 человек. Сейчас пассажиров поселили в гостиницу за городом. «Это было по желанию. Кто согласились, тех расселили и всем обеспечили. Я с семьей, нас четверо человек, нам даже два номера выделили», — уточнил пассажир. Агентство направило запрос в авиакомпанию «Руслайн» с просьбой прокомментировать причины длительной задержки рейса. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что к инциденту подключилась транспортная прокуратура. Тогда сообщалось, что рейс перенесли из-за плохой погоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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