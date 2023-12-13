Жители ХМАО сутки не могут вылететь из Кольцово из-за плохой погоды

Жители ХМАО сутки не могут вылететь из Кольцово в город Белоярский из-за плохой погоды. К проблеме подключилась Свердловская транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.
Самолет Екатеринбург — Белоярский авиакомпании «РусЛайн» должен был вылететь 12 декабря в 14:20, однако из-за непогоды рейс 7R-825 перенесли на 14 декабря в 7:20. «Вылет ожидают 50 пассажиров. Несовершеннолетних, маломобильных граждан не заявлено. Прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостинице „Азимут“. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры», — уточнили в прокуратуре.
С задержкой самолетов из-за морозов вчера столкнулись и в аэропорту Сургута. Из-за аномальных холодов не смогли вовремя вылететь рейсы компании Utair.
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