Жители ХМАО сутки не могут вылететь из Кольцово из-за плохой погоды

13 декабря 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Пассажиры «РусЛайн» смогут улететь в ХМАО только завтра утром Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители ХМАО сутки не могут вылететь из Кольцово в город Белоярский из-за плохой погоды. К проблеме подключилась Свердловская транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства. Самолет Екатеринбург — Белоярский авиакомпании «РусЛайн» должен был вылететь 12 декабря в 14:20, однако из-за непогоды рейс 7R-825 перенесли на 14 декабря в 7:20. «Вылет ожидают 50 пассажиров. Несовершеннолетних, маломобильных граждан не заявлено. Прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостинице „Азимут“. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры», — уточнили в прокуратуре. С задержкой самолетов из-за морозов вчера столкнулись и в аэропорту Сургута. Из-за аномальных холодов не смогли вовремя вылететь рейсы компании Utair.

Жители ХМАО сутки не могут вылететь из Кольцово в город Белоярский из-за плохой погоды. К проблеме подключилась Свердловская транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства. Самолет Екатеринбург — Белоярский авиакомпании «РусЛайн» должен был вылететь 12 декабря в 14:20, однако из-за непогоды рейс 7R-825 перенесли на 14 декабря в 7:20. «Вылет ожидают 50 пассажиров. Несовершеннолетних, маломобильных граждан не заявлено. Прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостинице „Азимут“. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры», — уточнили в прокуратуре. С задержкой самолетов из-за морозов вчера столкнулись и в аэропорту Сургута. Из-за аномальных холодов не смогли вовремя вылететь рейсы компании Utair.