Жители ХМАО сутки не могут вылететь из Кольцово из-за плохой погоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, руслайн, взлет самолета, rusline, самолет в воздухе
Пассажиры «РусЛайн» смогут улететь в ХМАО только завтра утром Фото:

Жители ХМАО сутки не могут вылететь из Кольцово в город Белоярский из-за плохой погоды. К проблеме подключилась Свердловская транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

Самолет Екатеринбург — Белоярский авиакомпании «РусЛайн» должен был вылететь 12 декабря в 14:20, однако из-за непогоды рейс 7R-825 перенесли на 14 декабря в 7:20. «Вылет ожидают 50 пассажиров. Несовершеннолетних, маломобильных граждан не заявлено. Прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостинице „Азимут“. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры», — уточнили в прокуратуре.

С задержкой самолетов из-за морозов вчера столкнулись и в аэропорту Сургута. Из-за аномальных холодов не смогли вовремя вылететь рейсы компании Utair.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ХМАО сутки не могут вылететь из Кольцово в город Белоярский из-за плохой погоды. К проблеме подключилась Свердловская транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства. Самолет Екатеринбург — Белоярский авиакомпании «РусЛайн» должен был вылететь 12 декабря в 14:20, однако из-за непогоды рейс 7R-825 перенесли на 14 декабря в 7:20. «Вылет ожидают 50 пассажиров. Несовершеннолетних, маломобильных граждан не заявлено. Прибывшие в аэропорт пассажиры размещены в гостинице „Азимут“. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры», — уточнили в прокуратуре. С задержкой самолетов из-за морозов вчера столкнулись и в аэропорту Сургута. Из-за аномальных холодов не смогли вовремя вылететь рейсы компании Utair.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...