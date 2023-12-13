13 декабря 2023

Во втором квартале 2024 года в ЯНАО на 8% увеличится плата за ЖКХ

С 1 июля 2024 года на Ямале увеличится тариф за коммунальные услуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, тарифы, квитанция оплаты жкх, платежка жкх, коммунальные платежи
Рост тарифов за коммунальные услуги в ЯНАО не превысит 8% Фото:

В ЯНАО с 1 июля 2024 года индекс платы граждан за коммунальные услуги вырастет на 8%. Об этом сообщили в окружном департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса во время пресс-конференции директора ведомства Дмитрия Афанасьева.

«Средняя плата граждан за коммунальные услуги в 2023 год составила — 2 963.21 рублей. С 1 июля 2024 года плата будет повышение на 8%», — говорится в сообщении.

Тарифы за коммунальные услуги не менялись в округе полтора года. В 2024 году тариф за вывоз ТКО вырастет на 4,2%, а за водоснабжение — на 7,6%.

Ранее URA.RU сообщило, что с 1 января 2024 года в ЯНАО не будет увеличена плата за коммунальные услуги. Рост тарифов на ЖКХ прогнозировали на второе полугодие следующего года.

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В ЯНАО с 1 июля 2024 года индекс платы граждан за коммунальные услуги вырастет на 8%. Об этом сообщили в окружном департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса во время пресс-конференции директора ведомства Дмитрия Афанасьева. «Средняя плата граждан за коммунальные услуги в 2023 год составила — 2 963.21 рублей. С 1 июля 2024 года плата будет повышение на 8%», — говорится в сообщении. Тарифы за коммунальные услуги не менялись в округе полтора года. В 2024 году тариф за вывоз ТКО вырастет на 4,2%, а за водоснабжение — на 7,6%. Ранее URA.RU сообщило, что с 1 января 2024 года в ЯНАО не будет увеличена плата за коммунальные услуги. Рост тарифов на ЖКХ прогнозировали на второе полугодие следующего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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