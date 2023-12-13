Во втором квартале 2024 года в ЯНАО на 8% увеличится плата за ЖКХ

С 1 июля 2024 года на Ямале увеличится тариф за коммунальные услуги

14 декабря 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Рост тарифов за коммунальные услуги в ЯНАО не превысит 8% Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО с 1 июля 2024 года индекс платы граждан за коммунальные услуги вырастет на 8%. Об этом сообщили в окружном департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса во время пресс-конференции директора ведомства Дмитрия Афанасьева. «Средняя плата граждан за коммунальные услуги в 2023 год составила — 2 963.21 рублей. С 1 июля 2024 года плата будет повышение на 8%», — говорится в сообщении. Тарифы за коммунальные услуги не менялись в округе полтора года. В 2024 году тариф за вывоз ТКО вырастет на 4,2%, а за водоснабжение — на 7,6%. Ранее URA.RU сообщило, что с 1 января 2024 года в ЯНАО не будет увеличена плата за коммунальные услуги. Рост тарифов на ЖКХ прогнозировали на второе полугодие следующего года.

В ЯНАО с 1 июля 2024 года индекс платы граждан за коммунальные услуги вырастет на 8%. Об этом сообщили в окружном департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса во время пресс-конференции директора ведомства Дмитрия Афанасьева. «Средняя плата граждан за коммунальные услуги в 2023 год составила — 2 963.21 рублей. С 1 июля 2024 года плата будет повышение на 8%», — говорится в сообщении. Тарифы за коммунальные услуги не менялись в округе полтора года. В 2024 году тариф за вывоз ТКО вырастет на 4,2%, а за водоснабжение — на 7,6%. Ранее URA.RU сообщило, что с 1 января 2024 года в ЯНАО не будет увеличена плата за коммунальные услуги. Рост тарифов на ЖКХ прогнозировали на второе полугодие следующего года.