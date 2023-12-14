Путин заявил о росте доходов россиян

14 декабря 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

В 2023 годы выросли доходы россиян, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Реальные зарплаты россиян вырастут на 8%, доходы — на 5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Реальные зарплаты вырастут на 8% за вычетом инфляции. Не у всех будет так. Реальные доходы тоже подрастают, под 5% будет», — сказал Путин во время прямой линии. Информационное агентство URA.RU ведет прямой эфир общения Путина с гражданами на Rutube . Кроме того, лидер государства заявил, что уровень безработицы в стране составил исторический минимум — 3%. Он также сказал, что с 1 января МРОТ будет повышен на 18%. В мае текущего года Росстат зафиксировал рост зарплат россиян. Тогда зарплаты россиян по сравнению с прошлым годом увеличились на 0,1%. Уже в августе Путин заявил, что доходы россиян за первое полугодие выросли на 4,7%, что является показателем эффективности глав регионов. Кроме того, президент подчеркнул, что с 1 января 2024 года будет повышен МРОТ, что позитивно скажется на доходах 4,8 миллиона работников. В декабре российский лидер отметил, что рост реальных зарплат в России на сегодняшний момент составляет 7%, реальных доходов населения — 4,4%.

Реальные зарплаты россиян вырастут на 8%, доходы — на 5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Реальные зарплаты вырастут на 8% за вычетом инфляции. Не у всех будет так. Реальные доходы тоже подрастают, под 5% будет», — сказал Путин во время прямой линии. Информационное агентство URA.RU ведет прямой эфир общения Путина с гражданами на Rutube. Кроме того, лидер государства заявил, что уровень безработицы в стране составил исторический минимум — 3%. Он также сказал, что с 1 января МРОТ будет повышен на 18%. В мае текущего года Росстат зафиксировал рост зарплат россиян. Тогда зарплаты россиян по сравнению с прошлым годом увеличились на 0,1%. Уже в августе Путин заявил, что доходы россиян за первое полугодие выросли на 4,7%, что является показателем эффективности глав регионов. Кроме того, президент подчеркнул, что с 1 января 2024 года будет повышен МРОТ, что позитивно скажется на доходах 4,8 миллиона работников. В декабре российский лидер отметил, что рост реальных зарплат в России на сегодняшний момент составляет 7%, реальных доходов населения — 4,4%.