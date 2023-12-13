Курганский бизнесмен избежал штрафа в сотни тысяч за трудоустройство мигранта

14 декабря 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Курганские бизнесмены получают штрафы из-за нарушений по мигрантам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель строительной фирмы из Варгашинского округа (Курганская область) был оштрафован судом за нарушение правил миграционного законодательства на 400 тысяч рублей. Штраф за трудоустройство мигранта он выплачивать не будет, поскольку суд заменил наказание на предупреждение. Об этом информирует сайт районного суда. «Признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 400 000 рублей», — сообщили в организации. Штраф был заменен на предупреждение. Как выяснил суд, мужчина не заполнил все пункты уведомления в отделение МВД о заключении трудового договора с мигрантом. Бизнесмен не указал номер патента иностранца и место его работы в Курганской области. Мужчина свою вину признал и пояснил, что заполнял уведомление впервые, не разобрался в документе. Суд приговорил коммерсанта к штрафу и заменил его на предупреждение. Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти ограничили список профессий, кем могут работать в регионе иностранцы. Среди прочих занятий оказались водители пассажирского транспорта и работники гостиниц.

Руководитель строительной фирмы из Варгашинского округа (Курганская область) был оштрафован судом за нарушение правил миграционного законодательства на 400 тысяч рублей. Штраф за трудоустройство мигранта он выплачивать не будет, поскольку суд заменил наказание на предупреждение. Об этом информирует сайт районного суда. «Признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 400 000 рублей», — сообщили в организации. Штраф был заменен на предупреждение. Как выяснил суд, мужчина не заполнил все пункты уведомления в отделение МВД о заключении трудового договора с мигрантом. Бизнесмен не указал номер патента иностранца и место его работы в Курганской области. Мужчина свою вину признал и пояснил, что заполнял уведомление впервые, не разобрался в документе. Суд приговорил коммерсанта к штрафу и заменил его на предупреждение. Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти ограничили список профессий, кем могут работать в регионе иностранцы. Среди прочих занятий оказались водители пассажирского транспорта и работники гостиниц.