13 декабря 2023

Пострадавшей от нападения собак девочке из ЯНАО нужна помощь психолога

Школьница из Нового Уренгоя нуждается в помощи психолога после нападения собак
© Служба новостей «URA.RU»
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Реабилитационный центр "Урал без наркотиков". Екатеринбург, психолог
Ребенок из Нового Уренгоя находится в состоянии психологического напряжения, после укусов собак Фото:

Третьеклассница из Нового Уренгоя (ЯНАО), которую покусали бездомные собаки, находится в нестабильном эмоциональном состоянии. Об этом сообщили в российском telegram-канале о происшествиях «112».

«Девятилетней Даше из Нового Уренгоя, на которую напали бродячие собаки, помимо медицинской помощи, требуется психолог. Девочка почти не спит, часто плачет и пугается резких звуков — у нее сильный стресс», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о нападении беспризорных собак на ученицу младшей школы в Новом Уренгое (ЯНАО). По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении городской службы отлова бездомных животных.

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Третьеклассница из Нового Уренгоя (ЯНАО), которую покусали бездомные собаки, находится в нестабильном эмоциональном состоянии. Об этом сообщили в российском telegram-канале о происшествиях «112». «Девятилетней Даше из Нового Уренгоя, на которую напали бродячие собаки, помимо медицинской помощи, требуется психолог. Девочка почти не спит, часто плачет и пугается резких звуков — у нее сильный стресс», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о нападении беспризорных собак на ученицу младшей школы в Новом Уренгое (ЯНАО). По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении городской службы отлова бездомных животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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