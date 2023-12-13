Пострадавшей от нападения собак девочке из ЯНАО нужна помощь психолога

Ребенок из Нового Уренгоя находится в состоянии психологического напряжения, после укусов собак
Третьеклассница из Нового Уренгоя (ЯНАО), которую покусали бездомные собаки, находится в нестабильном эмоциональном состоянии. Об этом сообщили в российском telegram-канале о происшествиях «112».
«Девятилетней Даше из Нового Уренгоя, на которую напали бродячие собаки, помимо медицинской помощи, требуется психолог. Девочка почти не спит, часто плачет и пугается резких звуков — у нее сильный стресс», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило о нападении беспризорных собак на ученицу младшей школы в Новом Уренгое (ЯНАО). По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении городской службы отлова бездомных животных.
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