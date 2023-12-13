13 декабря 2023

Следователи проводят проверку после взрыва газа в частном доме под Пермью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Проверка находится на контроле руководителя регионального СУ СК Дениса Головкина Фото:

После ЧП, которое произошло в Пермском поселке Растягаево, следователи проводят проверку по факту утечки газа в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. В результате случившегося пострадали пятеро детей и двое взрослых.

«По предварительным данным, утечка газа произошла в связи с тем, что хозяин дома самостоятельно установил в доме газовый баллон и эксплуатировал его. Семья характеризуется положительно, на социальных учетах не состояла. По факту получения травм двумя взрослыми и пятью малолетними детьми проводится проверка. Она находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина», — рассказали в ведомстве.

ЧП произошло около 10 утра. На место привлекались сотрудники МЧС. Все пострадавшие были доставлены в больницы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После ЧП, которое произошло в Пермском поселке Растягаево, следователи проводят проверку по факту утечки газа в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. В результате случившегося пострадали пятеро детей и двое взрослых. «По предварительным данным, утечка газа произошла в связи с тем, что хозяин дома самостоятельно установил в доме газовый баллон и эксплуатировал его. Семья характеризуется положительно, на социальных учетах не состояла. По факту получения травм двумя взрослыми и пятью малолетними детьми проводится проверка. Она находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина», — рассказали в ведомстве. ЧП произошло около 10 утра. На место привлекались сотрудники МЧС. Все пострадавшие были доставлены в больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...