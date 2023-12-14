14 декабря 2023

Депутат Госдумы Картаполов: Украина получит истребители в разобранном виде

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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
НАТО не решится запускать истребители со своей территории ради Киева, сказал Андрей Картаполов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Истребители F-16 могут поставить на Украину в разобранном виде. Об этом сообщил, отвечая на вопрос URA.RU о возможном риске их запуска с баз стран Европы, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал слухи о том, что в условиях разрушения аэродромной структуры Украины передаваемые ВСУ F-16 могут осуществлять вылеты с авиабаз Польши, Румынии и Словакии. По его словам, такие действия вынудят Москву принять ответные меры.

«Они вряд ли на это пойдут, все понимают. Завезут в разобранном виде и попробуют взлететь с одного из украинских аэродромов», — сказал Андрей Картаполов.

При этом использование иностранных аэродромов для целей Украины можно считать включением НАТО в конфликт, подчеркнул член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. «В международной практике использование баз для нанесения ударов с территории страны является прямым участием страны в боевых действиях», — объяснил депутат.

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага подчеркивал, что вылеты F-16 с авиабаз НАТО приведут к открытому столкновению с РФ. Прибудут ли действительно данные истребители — не ясно, поскольку запрос главкома ВСУ Валерия Залужного о поставках вызвал у бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли улыбку.

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Истребители F-16 могут поставить на Украину в разобранном виде. Об этом сообщил, отвечая на вопрос URA.RU о возможном риске их запуска с баз стран Европы, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал слухи о том, что в условиях разрушения аэродромной структуры Украины передаваемые ВСУ F-16 могут осуществлять вылеты с авиабаз Польши, Румынии и Словакии. По его словам, такие действия вынудят Москву принять ответные меры. «Они вряд ли на это пойдут, все понимают. Завезут в разобранном виде и попробуют взлететь с одного из украинских аэродромов», — сказал Андрей Картаполов. При этом использование иностранных аэродромов для целей Украины можно считать включением НАТО в конфликт, подчеркнул член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. «В международной практике использование баз для нанесения ударов с территории страны является прямым участием страны в боевых действиях», — объяснил депутат. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага подчеркивал, что вылеты F-16 с авиабаз НАТО приведут к открытому столкновению с РФ. Прибудут ли действительно данные истребители — не ясно, поскольку запрос главкома ВСУ Валерия Залужного о поставках вызвал у бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли улыбку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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