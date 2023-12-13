13 декабря 2023

Мэр Нового Уренгоя навестил в больнице покусанного собаками ребенка

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов пообщался с пострадавшей от собак девочкой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, воронов андрей
Андрей Воронов поможет организовать реабилитацию школьнице, пострадавшей при нападении собак Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов посетил городскую больницу и узнал о самочувствии школьницы, на которую напала стая бродячих собак. Мэр сообщил в своем telegram-канале, что окажет помощь в реабилитации ребенка.

«Проведал Дашу в больнице. Она рассказала, как все произошло. Испугалась, конечно. Сейчас с ней будут работать психологи, проведена необходимая реабилитация. Обговорили с мамой Даши организационные моменты и обменялись личными номерами, чтобы в любой момент быть на связи. Восстановление девочки — сейчас главная задача», — поделился глава города.

Ранее URA.RU сообщило, что школьница из Нового Уренгоя (ЯНАО) находится в состоянии стресса из-за нападения собак. Ей необходима психологическая помощь.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов посетил городскую больницу и узнал о самочувствии школьницы, на которую напала стая бродячих собак. Мэр сообщил в своем telegram-канале, что окажет помощь в реабилитации ребенка. «Проведал Дашу в больнице. Она рассказала, как все произошло. Испугалась, конечно. Сейчас с ней будут работать психологи, проведена необходимая реабилитация. Обговорили с мамой Даши организационные моменты и обменялись личными номерами, чтобы в любой момент быть на связи. Восстановление девочки — сейчас главная задача», — поделился глава города. Ранее URA.RU сообщило, что школьница из Нового Уренгоя (ЯНАО) находится в состоянии стресса из-за нападения собак. Ей необходима психологическая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...