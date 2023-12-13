Мэр Нового Уренгоя навестил в больнице покусанного собаками ребенка

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов посетил городскую больницу и узнал о самочувствии школьницы, на которую напала стая бродячих собак. Мэр сообщил в своем telegram-канале, что окажет помощь в реабилитации ребенка.
«Проведал Дашу в больнице. Она рассказала, как все произошло. Испугалась, конечно. Сейчас с ней будут работать психологи, проведена необходимая реабилитация. Обговорили с мамой Даши организационные моменты и обменялись личными номерами, чтобы в любой момент быть на связи. Восстановление девочки — сейчас главная задача», — поделился глава города.
Ранее URA.RU сообщило, что школьница из Нового Уренгоя (ЯНАО) находится в состоянии стресса из-за нападения собак. Ей необходима психологическая помощь.
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