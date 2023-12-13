Мэр Нового Уренгоя навестил в больнице покусанного собаками ребенка

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов пообщался с пострадавшей от собак девочкой

14 декабря 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Андрей Воронов поможет организовать реабилитацию школьнице, пострадавшей при нападении собак Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов посетил городскую больницу и узнал о самочувствии школьницы, на которую напала стая бродячих собак. Мэр сообщил в своем telegram-канале, что окажет помощь в реабилитации ребенка. «Проведал Дашу в больнице. Она рассказала, как все произошло. Испугалась, конечно. Сейчас с ней будут работать психологи, проведена необходимая реабилитация. Обговорили с мамой Даши организационные моменты и обменялись личными номерами, чтобы в любой момент быть на связи. Восстановление девочки — сейчас главная задача», — поделился глава города. Ранее URA.RU сообщило, что школьница из Нового Уренгоя (ЯНАО) находится в состоянии стресса из-за нападения собак. Ей необходима психологическая помощь.

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов посетил городскую больницу и узнал о самочувствии школьницы, на которую напала стая бродячих собак. Мэр сообщил в своем telegram-канале, что окажет помощь в реабилитации ребенка. «Проведал Дашу в больнице. Она рассказала, как все произошло. Испугалась, конечно. Сейчас с ней будут работать психологи, проведена необходимая реабилитация. Обговорили с мамой Даши организационные моменты и обменялись личными номерами, чтобы в любой момент быть на связи. Восстановление девочки — сейчас главная задача», — поделился глава города. Ранее URA.RU сообщило, что школьница из Нового Уренгоя (ЯНАО) находится в состоянии стресса из-за нападения собак. Ей необходима психологическая помощь.