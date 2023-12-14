Тюмень украсили к празднованию Нового года. По всему городу установлены инсталляции и арт-объекты, где уже можно почувствовать атмосферу праздника. Редакция URA.RU сделала обзор мест, где можно устроить новогоднюю фотосессию.
Правительство Тюменской области
Елочные шары на фоне белого снега — идеальный фон для новогодней фотографии
Больше всего новогодних украшений у «Конторы пароходства»: елка с расходящимися от нее гирляндами и светящиеся олени в натуральную величину. Само здание мультицентра тоже украшено так, что захочется сделать фотографии на память.
ДК «Нефтяник»
Возле ДК «Нефтяник» тюменцы смогут сделать фото на фоне необычной елки из каркасных гирлянд
Тюмень украсили к празднованию Нового года. По всему городу установлены инсталляции и арт-объекты, где уже можно почувствовать атмосферу праздника. Редакция URA.RU сделала обзор мест, где можно устроить новогоднюю фотосессию. Правительство Тюменской области У здания правительства Тюменской области (за памятником Ленину) находится новогодняя инсталляция в виде огромных елочных шаров с подсветкой. Новогодняя фотосессия на улицах Тюмени начинается здесь. Контора пароходства Больше всего новогодних украшений у «Конторы пароходства»: елка с расходящимися от нее гирляндами и светящиеся олени в натуральную величину. Само здание мультицентра тоже украшено так, что захочется сделать фотографии на память. ДК «Нефтяник» Возле ДК «Нефтяник» и моста по улице Челюскинцев расположились сразу две новогодних красавицы в современном прочтении. Обе выполнены из металлического каркаса, обмотанного светодиодами и гирляндами. Тюменский Технопарк У Технопарка расположилась гигантская композиция на тему космоса. Сделать снимок можно возле первого человека в космосе, планет и млечного пути. Цветной бульвар Необычная композиция в пастельных оттенках уже стала любимым местом для новогодних фотосессий. Найти ее можно на Цветном бульваре.