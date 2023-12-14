14 декабря 2023

Где в Тюмени устроить новогоднюю фотосессию на улице. Фоторепортаж

В Тюмени к Новому году впервые установили инсталляцию на тему космоса
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее оформление. Тюмень, новогоднее оформление, новогодняя инсталяция, новогодняя иллюминация
Новая инсталляция на тему космоса появилась у тюменского Технопарка Фото:

Тюмень украсили к празднованию Нового года. По всему городу установлены инсталляции и арт-объекты, где уже можно почувствовать атмосферу праздника. Редакция URA.RU сделала обзор мест, где можно устроить новогоднюю фотосессию.

Правительство Тюменской области

Новогоднее оформление. Тюмень
Елочные шары на фоне белого снега — идеальный фон для новогодней фотографии
Фото:

У здания правительства Тюменской области (за памятником Ленину) находится новогодняя инсталляция в виде огромных елочных шаров с подсветкой. Новогодняя фотосессия на улицах Тюмени начинается здесь.

Контора пароходства

Новогоднее оформление. Тюмень
У мультицентра расположились елка и олени с санями
Фото:

Больше всего новогодних украшений у «Конторы пароходства»: елка с расходящимися от нее гирляндами и светящиеся олени в натуральную величину. Само здание мультицентра тоже украшено так, что захочется сделать фотографии на память.

ДК «Нефтяник»

Новогоднее оформление. Тюмень
Возле ДК «Нефтяник» тюменцы смогут сделать фото на фоне необычной елки из каркасных гирлянд
Фото:

Возле ДК «Нефтяник» и моста по улице Челюскинцев расположились сразу две новогодних красавицы в современном прочтении. Обе выполнены из металлического каркаса, обмотанного светодиодами и гирляндами.

Новогоднее оформление. Тюмень
Необычная елка «выросла» на островке безопасности возле моста по ул. Челюскинцев
Фото:

Тюменский Технопарк

Новогоднее оформление. Тюмень
Одно из новых удивительных мест для новогодней фотосессии в Тюмени — это площадь перед Технопарком
Фото:

У Технопарка расположилась гигантская композиция на тему космоса. Сделать снимок можно возле первого человека в космосе, планет и млечного пути.

Новогоднее оформление. Тюмень
У Текутьевского бульвара две собаки — Белка и Стрелка, без которых космос человеку все же не покорился бы
Фото:

Цветной бульвар

Новогоднее оформление. Тюмень
На Цветном бульваре, кроме елок и больших мишек, есть еще и светящаяся арка и фонтан с шарами
Фото:

Необычная композиция в пастельных оттенках уже стала любимым местом для новогодних фотосессий. Найти ее можно на Цветном бульваре.

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Тюмень украсили к празднованию Нового года. По всему городу установлены инсталляции и арт-объекты, где уже можно почувствовать атмосферу праздника. Редакция URA.RU сделала обзор мест, где можно устроить новогоднюю фотосессию. Правительство Тюменской области У здания правительства Тюменской области (за памятником Ленину) находится новогодняя инсталляция в виде огромных елочных шаров с подсветкой. Новогодняя фотосессия на улицах Тюмени начинается здесь. Контора пароходства Больше всего новогодних украшений у «Конторы пароходства»: елка с расходящимися от нее гирляндами и светящиеся олени в натуральную величину. Само здание мультицентра тоже украшено так, что захочется сделать фотографии на память. ДК «Нефтяник» Возле ДК «Нефтяник» и моста по улице Челюскинцев расположились сразу две новогодних красавицы в современном прочтении. Обе выполнены из металлического каркаса, обмотанного светодиодами и гирляндами. Тюменский Технопарк У Технопарка расположилась гигантская композиция на тему космоса. Сделать снимок можно возле первого человека в космосе, планет и млечного пути. Цветной бульвар Необычная композиция в пастельных оттенках уже стала любимым местом для новогодних фотосессий. Найти ее можно на Цветном бульваре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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