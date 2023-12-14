В Тюмени к Новому году впервые установили инсталляцию на тему космоса

Новая инсталляция на тему космоса появилась у тюменского Технопарка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюмень украсили к празднованию Нового года. По всему городу установлены инсталляции и арт-объекты, где уже можно почувствовать атмосферу праздника. Редакция URA.RU сделала обзор мест, где можно устроить новогоднюю фотосессию.

Правительство Тюменской области

Елочные шары на фоне белого снега — идеальный фон для новогодней фотографии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У здания правительства Тюменской области (за памятником Ленину) находится новогодняя инсталляция в виде огромных елочных шаров с подсветкой. Новогодняя фотосессия на улицах Тюмени начинается здесь.

Контора пароходства

У мультицентра расположились елка и олени с санями Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Больше всего новогодних украшений у «Конторы пароходства»: елка с расходящимися от нее гирляндами и светящиеся олени в натуральную величину. Само здание мультицентра тоже украшено так, что захочется сделать фотографии на память.

ДК «Нефтяник»

Возле ДК «Нефтяник» тюменцы смогут сделать фото на фоне необычной елки из каркасных гирлянд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Возле ДК «Нефтяник» и моста по улице Челюскинцев расположились сразу две новогодних красавицы в современном прочтении. Обе выполнены из металлического каркаса, обмотанного светодиодами и гирляндами.

Необычная елка «выросла» на островке безопасности возле моста по ул. Челюскинцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский Технопарк

Одно из новых удивительных мест для новогодней фотосессии в Тюмени — это площадь перед Технопарком Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У Технопарка расположилась гигантская композиция на тему космоса. Сделать снимок можно возле первого человека в космосе, планет и млечного пути.

У Текутьевского бульвара две собаки — Белка и Стрелка, без которых космос человеку все же не покорился бы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Цветной бульвар

На Цветном бульваре, кроме елок и больших мишек, есть еще и светящаяся арка и фонтан с шарами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Необычная композиция в пастельных оттенках уже стала любимым местом для новогодних фотосессий. Найти ее можно на Цветном бульваре.