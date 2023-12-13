13 декабря 2023

В городе ЯНАО на заправке закончился бензин. Фото

В Надыме на автозаправочном комплексе не хватает топлива
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, азс, пистолет азс, заправка авто
На заправках в Надыме возник ажиотаж из-за снижения цен на топливо Фото:

В Надыме (ЯНАО) на заправочной станции возникли перебои с топливом. Жители города в Telegram сообщили, что с трудом могут заправить свои автомобили.

«В Надыме со вчерашнего дня проблемы с топливом. Чтобы заправить автомобиль, люди ждут своей очереди по полчаса», — написал житель города в telegram-канале «Сова сказала». На фото, которое он предоставил, висит объявление о том, что бензин можно получить только по путевым листам и топливным картам.

В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что в Надыме работает четыре автозаправочных комплекса, два из которых — «Роснефтегаз». «Из-за низких температур у компании возникли сложности с поставкой топлива, а остатка резерва было недостаточно. Поскольку у компании есть соглашения с предприятиями города, топливо отпускалось именно им. Поставка топлива в необходимом и для организаций, и для простых потребителей объеме ожидается с 15 декабря. На заправке компании „Роснефть“ действительно собирается очередь. Это связано с низкой ценовой политикой предприятия — топливо АИ-95 здесь в среднем на 9 рублей ниже, чем у других реализаторов», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о снижении стоимости топлива на заправках в Салехарде (ЯНАО). Цена на АИ-95 стала дешевле на 11 рублей.

На заправке в Надыме закончилось топливо
На заправке в Надыме закончилось топливо
Фото:
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В Надыме (ЯНАО) на заправочной станции возникли перебои с топливом. Жители города в Telegram сообщили, что с трудом могут заправить свои автомобили. «В Надыме со вчерашнего дня проблемы с топливом. Чтобы заправить автомобиль, люди ждут своей очереди по полчаса», — написал житель города в telegram-канале «Сова сказала». На фото, которое он предоставил, висит объявление о том, что бензин можно получить только по путевым листам и топливным картам. В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что в Надыме работает четыре автозаправочных комплекса, два из которых — «Роснефтегаз». «Из-за низких температур у компании возникли сложности с поставкой топлива, а остатка резерва было недостаточно. Поскольку у компании есть соглашения с предприятиями города, топливо отпускалось именно им. Поставка топлива в необходимом и для организаций, и для простых потребителей объеме ожидается с 15 декабря. На заправке компании „Роснефть“ действительно собирается очередь. Это связано с низкой ценовой политикой предприятия — топливо АИ-95 здесь в среднем на 9 рублей ниже, чем у других реализаторов», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о снижении стоимости топлива на заправках в Салехарде (ЯНАО). Цена на АИ-95 стала дешевле на 11 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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