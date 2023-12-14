В Тюмени экстренно демонтировали опасные элементы новогодней инсталляции

Новогодняя инсталляция у Технопарка осталась без своих лучей из соображений безопасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени вечером 14 декабря демонтировали опасные элементы конструкции, установленной у Технопарка — острые лучи «Солнца» из тонкого железа, расположенные на уровне человеческого роста. О том, что конструкция может навредить горожанам, редакции URA.RU сообщили читатели. Агентство связалось с застройщиком, который занимался установкой, и он оперативно отреагировал.

«После обращения корреспондента URA.RU было принято решение оперативно выслать бригаду для демонтажа части конструкции „Солнце“ инсталляции „КОСМОПАРК“. А именно — лучей, расположенных на уровне человеческого роста», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании-застройщика.

Инсталляцию на тему космоса в Тюмени в этом году установили первый раз. Она расположилась у Технопарка. Кроме фигуры солнца, которая и была модернизирована, на площади расположились космонавт, планеты, млечный путь и собаки — Белка и Стрелка.