14 декабря 2023

В Тюмени экстренно демонтировали опасные элементы новогодней инсталляции

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее оформление. Тюмень, новогоднее оформление, новогодняя инсталяция, новогодняя иллюминация
Новогодняя инсталляция у Технопарка осталась без своих лучей из соображений безопасности Фото:

В Тюмени вечером 14 декабря демонтировали опасные элементы конструкции, установленной у Технопарка — острые лучи «Солнца» из тонкого железа, расположенные на уровне человеческого роста. О том, что конструкция может навредить горожанам, редакции URA.RU сообщили читатели. Агентство связалось с застройщиком, который занимался установкой, и он оперативно отреагировал.

«После обращения корреспондента URA.RU было принято решение оперативно выслать бригаду для демонтажа части конструкции „Солнце“ инсталляции „КОСМОПАРК“. А именно — лучей, расположенных на уровне человеческого роста», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании-застройщика.

Инсталляцию на тему космоса в Тюмени в этом году установили первый раз. Она расположилась у Технопарка. Кроме фигуры солнца, которая и была модернизирована, на площади расположились космонавт, планеты, млечный путь и собаки — Белка и Стрелка.

Так арт-объект выглядел до демонтажа лучей
Так арт-объект выглядел до демонтажа лучей
Фото:

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В Тюмени вечером 14 декабря демонтировали опасные элементы конструкции, установленной у Технопарка — острые лучи «Солнца» из тонкого железа, расположенные на уровне человеческого роста. О том, что конструкция может навредить горожанам, редакции URA.RU сообщили читатели. Агентство связалось с застройщиком, который занимался установкой, и он оперативно отреагировал. «После обращения корреспондента URA.RU было принято решение оперативно выслать бригаду для демонтажа части конструкции „Солнце“ инсталляции „КОСМОПАРК“. А именно — лучей, расположенных на уровне человеческого роста», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании-застройщика. Инсталляцию на тему космоса в Тюмени в этом году установили первый раз. Она расположилась у Технопарка. Кроме фигуры солнца, которая и была модернизирована, на площади расположились космонавт, планеты, млечный путь и собаки — Белка и Стрелка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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