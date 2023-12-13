Стендапер занял руководящий пост в мэрии Нового Уренгоя. Инсайд

Власти Нового Уренгоя назначили директора управления молодежной политики

14 декабря 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Евгений Попов возглавил молодежное управление Фото: Сергей Русанов © URA.RU Стендаперу отдали руководящий пост в мэрии Нового Уренгоя (ЯНАО). Как сообщают источники URA.RU, новым директором управления молодежной политики стал Евгений Попов, проводивший Stand Up-концерты в заведениях города. «Евгений Попов, выступавший со стендапом в кальянных, возглавил управление молодежной политики в Новом Уренгое», — сообщил источник. По данным инсайдеров, Попов — бывший инженер «Газпром Трансгаз Сургут», карьера которого в компании завершилась якобы потому, что его высокопоставленный отец решил выйти на пенсию. Как отмечают источники, мужчина не имеет муниципального стажа, который необходим при трудоустройстве на должность управленца, зато успел принять участие в некоторых молодежных проектах. В администрацию Нового Уренгоя агентство направило запрос. «У нас нет такой информации», — ответили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что Павел Бухаров покинул пост директора управления молодежной политики в Новом Уренгое. С ним не продлили контракт.

Стендаперу отдали руководящий пост в мэрии Нового Уренгоя (ЯНАО). Как сообщают источники URA.RU, новым директором управления молодежной политики стал Евгений Попов, проводивший Stand Up-концерты в заведениях города. «Евгений Попов, выступавший со стендапом в кальянных, возглавил управление молодежной политики в Новом Уренгое», — сообщил источник. По данным инсайдеров, Попов — бывший инженер «Газпром Трансгаз Сургут», карьера которого в компании завершилась якобы потому, что его высокопоставленный отец решил выйти на пенсию. Как отмечают источники, мужчина не имеет муниципального стажа, который необходим при трудоустройстве на должность управленца, зато успел принять участие в некоторых молодежных проектах. В администрацию Нового Уренгоя агентство направило запрос. «У нас нет такой информации», — ответили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что Павел Бухаров покинул пост директора управления молодежной политики в Новом Уренгое. С ним не продлили контракт.