30 января 2023
29 января 2023

Чиновник из ЯНАО лишился поста. Инсайд URA.RU подтвердился

Власти Нового Уренгоя уволили начальника управления молодежной политики Павла Бухарова
© Служба новостей «URA.RU»
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31 января Бухаров доработал последний день в качестве руководителя Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Директор управления молодежной политики Нового Уренгоя (ЯНАО) Павел Бухаров официально покидает пост. Как сообщили URA.RU в мэрии города, у него истек срок трудового контракта, который не продлевают.

«Бухаров Павел покидает свой пост, в связи с истечением срока трудового контакта. До назначения нового руководителя, исполнять обязанности начальника будет Иван Михайлов», — сообщили агентству в администрации. Иван Михайлов является заведующим сектором по организации отдыха и туризма.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Павел Бухаров попал под реформу, которую проводит замглавы Стас Чернавских. Он уходит вслед за главой Централизованной клубной системы Семеном Богдановым, у которого тоже закончился контракт.

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Директор управления молодежной политики Нового Уренгоя (ЯНАО) Павел Бухаров официально покидает пост. Как сообщили URA.RU в мэрии города, у него истек срок трудового контракта, который не продлевают. «Бухаров Павел покидает свой пост, в связи с истечением срока трудового контакта. До назначения нового руководителя, исполнять обязанности начальника будет Иван Михайлов», — сообщили агентству в администрации. Иван Михайлов является заведующим сектором по организации отдыха и туризма. Ранее источники URA.RU сообщали, что Павел Бухаров попал под реформу, которую проводит замглавы Стас Чернавских. Он уходит вслед за главой Централизованной клубной системы Семеном Богдановым, у которого тоже закончился контракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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