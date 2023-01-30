Власти Нового Уренгоя уволили начальника управления молодежной политики Павла Бухарова

31 января Бухаров доработал последний день в качестве руководителя Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Директор управления молодежной политики Нового Уренгоя (ЯНАО) Павел Бухаров официально покидает пост. Как сообщили URA.RU в мэрии города, у него истек срок трудового контракта, который не продлевают.

«Бухаров Павел покидает свой пост, в связи с истечением срока трудового контакта. До назначения нового руководителя, исполнять обязанности начальника будет Иван Михайлов», — сообщили агентству в администрации. Иван Михайлов является заведующим сектором по организации отдыха и туризма.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Павел Бухаров попал под реформу, которую проводит замглавы Стас Чернавских. Он уходит вслед за главой Централизованной клубной системы Семеном Богдановым, у которого тоже закончился контракт.