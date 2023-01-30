Директор управления молодежной политики Нового Уренгоя (ЯНАО) Павел Бухаров официально покидает пост. Как сообщили URA.RU в мэрии города, у него истек срок трудового контракта, который не продлевают.
«Бухаров Павел покидает свой пост, в связи с истечением срока трудового контакта. До назначения нового руководителя, исполнять обязанности начальника будет Иван Михайлов», — сообщили агентству в администрации. Иван Михайлов является заведующим сектором по организации отдыха и туризма.
Ранее источники URA.RU сообщали, что Павел Бухаров попал под реформу, которую проводит замглавы Стас Чернавских. Он уходит вслед за главой Централизованной клубной системы Семеном Богдановым, у которого тоже закончился контракт.
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Директор управления молодежной политики Нового Уренгоя (ЯНАО) Павел Бухаров официально покидает пост. Как сообщили URA.RU в мэрии города, у него истек срок трудового контракта, который не продлевают. «Бухаров Павел покидает свой пост, в связи с истечением срока трудового контакта. До назначения нового руководителя, исполнять обязанности начальника будет Иван Михайлов», — сообщили агентству в администрации. Иван Михайлов является заведующим сектором по организации отдыха и туризма. Ранее источники URA.RU сообщали, что Павел Бухаров попал под реформу, которую проводит замглавы Стас Чернавских. Он уходит вслед за главой Централизованной клубной системы Семеном Богдановым, у которого тоже закончился контракт.