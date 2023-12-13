В Демьянке горит здание крупного магазина

ПО данным МЧС, пожар локализован на площади 400 квадратных метров
В поселке Демьянка Тюменской области произошло возгорание в магазине «Магнит». В настоящий момент пожар локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.
«В 12:46 поступил вызов о возгорании магазина магнит в поселке Демьянка. На тушении были задействованы 5 единиц техники и 14 человек личного состава. К этому часу пожар локализован на площади 400 квадратных метров», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Сообщается, что информации о пострадавших и погибших в пожаре нет. На месте продолжают работать силы МЧС.
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