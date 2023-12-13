В Демьянке горит здание крупного магазина

В Тюменском поселке Демьянка горит здание, принадлежащее компании «Магнит»

14 декабря 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

ПО данным МЧС, пожар локализован на площади 400 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Демьянка Тюменской области произошло возгорание в магазине «Магнит». В настоящий момент пожар локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС. «В 12:46 поступил вызов о возгорании магазина магнит в поселке Демьянка. На тушении были задействованы 5 единиц техники и 14 человек личного состава. К этому часу пожар локализован на площади 400 квадратных метров», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сообщается, что информации о пострадавших и погибших в пожаре нет. На месте продолжают работать силы МЧС.

В поселке Демьянка Тюменской области произошло возгорание в магазине «Магнит». В настоящий момент пожар локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС. «В 12:46 поступил вызов о возгорании магазина магнит в поселке Демьянка. На тушении были задействованы 5 единиц техники и 14 человек личного состава. К этому часу пожар локализован на площади 400 квадратных метров», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сообщается, что информации о пострадавших и погибших в пожаре нет. На месте продолжают работать силы МЧС.