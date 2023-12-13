13 декабря 2023

В Демьянке горит здание крупного магазина

В Тюменском поселке Демьянка горит здание, принадлежащее компании «Магнит»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
ПО данным МЧС, пожар локализован на площади 400 квадратных метров Фото:

В поселке Демьянка Тюменской области произошло возгорание в магазине «Магнит». В настоящий момент пожар локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В 12:46 поступил вызов о возгорании магазина магнит в поселке Демьянка. На тушении были задействованы 5 единиц техники и 14 человек личного состава. К этому часу пожар локализован на площади 400 квадратных метров», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Сообщается, что информации о пострадавших и погибших в пожаре нет. На месте продолжают работать силы МЧС.

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В поселке Демьянка Тюменской области произошло возгорание в магазине «Магнит». В настоящий момент пожар локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС. «В 12:46 поступил вызов о возгорании магазина магнит в поселке Демьянка. На тушении были задействованы 5 единиц техники и 14 человек личного состава. К этому часу пожар локализован на площади 400 квадратных метров», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сообщается, что информации о пострадавших и погибших в пожаре нет. На месте продолжают работать силы МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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