К спасению важной для Куйвашева и «Реновы» стройки подключился Совфед. Фото

14 декабря 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Инна Святенко назвала медкластер «перспективным проектом» Фото: Илья Московец © URA.RU Руководство Совета Федерации подключилось к обсуждению строительства уникального для УрФО медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. На площадке свердловского заксо прошло выездное заседание совета по региональному здравоохранению при Совфеде, вела его вице-спикер Инна Святенко. «Это перспективный проект. Он будет настоящей визитной карточкой Свердловской области и в то же время станет способствовать развитию медицинского туризма в регионе. По итогам 2022 года Свердловская область вошла в пятерку лучших регионов по числу патентов и производственных технологий, в десятку российских регионов-лидеров по научно-техническому развитию», — цитирует Святенко корреспондент URA.RU. Также выступал замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, но говорил в основном про то, как регион выполняет целевые показатели. От Свердловской области проект рекламировали профильный министр Андрей Карлов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, ректор УГМУ (в медкластере хотят строить новые учебные корпуса вуза и общежития) Ольга Ковтун и спикер заксо Людмила Бабушкина. Она сказала, что строительство медкластера «оправдано временем». «Медицинский инновационный кластер „Академический“ будет сформирован по принципу полного цикла от обучения и подготовки кадров, проведения научных исследований и внедрения их результатов в клиническую практику до оказания высокотехнологичных медуслуг, выпуска востребованной продукции медназначения», — отметила Бабушкина. Говорят, что проведение такого совещания стало результатом, в том числе ее аппаратных усилий. По ВКС выступали первый замруководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева, первый зампредседателя профильной комиссии Общественной палаты РФ Николай Дайхес. Презентовал проект и представитель «РСГ-Академическое» Фото: Илья Московец © URA.RU Все это — продолжение переговоров губернатора Евгения Куйвашева с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко на выставке «Россия» на ВДНХ 25 ноября. В конце октября Мурашко проинформировал Куйвашева, что обещанное ранее федеральное финансирование на строительство нового корпуса НИИ ОММ откладывается на неопределенный срок. А реализовать финансовоемкий проект без этой поддержки невозможно. При тех переговорах, кстати, присутствовал Виктор Вексельберг — глава ГК «Ренова». Входящая в холдинг компания «РСГ-Академическое» застраивает одноименный район и напрямую заинтересована в его развитии. Ожидалось, что представительная делегация 14 декабря как раз съездит на территорию будущей стройки. Но из-за перемен в графике (долгая встреча с Куйвашевым, общение с митрополитом Евгением) визит отменился. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководство Совета Федерации подключилось к обсуждению строительства уникального для УрФО медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. На площадке свердловского заксо прошло выездное заседание совета по региональному здравоохранению при Совфеде, вела его вице-спикер Инна Святенко. «Это перспективный проект. Он будет настоящей визитной карточкой Свердловской области и в то же время станет способствовать развитию медицинского туризма в регионе. По итогам 2022 года Свердловская область вошла в пятерку лучших регионов по числу патентов и производственных технологий, в десятку российских регионов-лидеров по научно-техническому развитию», — цитирует Святенко корреспондент URA.RU. Также выступал замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, но говорил в основном про то, как регион выполняет целевые показатели. От Свердловской области проект рекламировали профильный министр Андрей Карлов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, ректор УГМУ (в медкластере хотят строить новые учебные корпуса вуза и общежития) Ольга Ковтун и спикер заксо Людмила Бабушкина. Она сказала, что строительство медкластера «оправдано временем». «Медицинский инновационный кластер „Академический“ будет сформирован по принципу полного цикла от обучения и подготовки кадров, проведения научных исследований и внедрения их результатов в клиническую практику до оказания высокотехнологичных медуслуг, выпуска востребованной продукции медназначения», — отметила Бабушкина. Говорят, что проведение такого совещания стало результатом, в том числе ее аппаратных усилий. По ВКС выступали первый замруководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева, первый зампредседателя профильной комиссии Общественной палаты РФ Николай Дайхес. Все это — продолжение переговоров губернатора Евгения Куйвашева с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко на выставке «Россия» на ВДНХ 25 ноября. В конце октября Мурашко проинформировал Куйвашева, что обещанное ранее федеральное финансирование на строительство нового корпуса НИИ ОММ откладывается на неопределенный срок. А реализовать финансовоемкий проект без этой поддержки невозможно. При тех переговорах, кстати, присутствовал Виктор Вексельберг — глава ГК «Ренова». Входящая в холдинг компания «РСГ-Академическое» застраивает одноименный район и напрямую заинтересована в его развитии. Ожидалось, что представительная делегация 14 декабря как раз съездит на территорию будущей стройки. Но из-за перемен в графике (долгая встреча с Куйвашевым, общение с митрополитом Евгением) визит отменился.