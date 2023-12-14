Путин заявил об отсутствии «охоты на ведьм» в делах против журналистов

В делах против журналистов по обвинениям в вымогательстве нет никакой «охоты на ведьм». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.
«Где охота на ведьм? Журналистка Александра Баязитова — крупный оппозиционный деятель? Что она такого сделала что на нее охотятся?» — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.
Баязитовой запрашивали 14 лет тюрьмы по обвинениям в вымогательстве, однако Басманный суд Москвы 27 ноября 2023 года приговорил к 5 годам лишения свободы — она получила срок в несколько раз меньше, чем требовало обвинение. Следствие установило, что она признана виновной в вымогательстве у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в telegram-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности».
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