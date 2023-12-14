Путин заявил об отсутствии «охоты на ведьм» в делах против журналистов

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин удивился приговору журналистке Баязитовой, для которой запрашивали 14 лет колонии по обвинениям в вымогательстве Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

В делах против журналистов по обвинениям в вымогательстве нет никакой «охоты на ведьм». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Где охота на ведьм? Журналистка Александра Баязитова — крупный оппозиционный деятель? Что она такого сделала что на нее охотятся?» — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.

Баязитовой запрашивали 14 лет тюрьмы по обвинениям в вымогательстве, однако Басманный суд Москвы 27 ноября 2023 года приговорил к 5 годам лишения свободы — она получила срок в несколько раз меньше, чем требовало обвинение. Следствие установило, что она признана виновной в вымогательстве у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в telegram-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности».

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В делах против журналистов по обвинениям в вымогательстве нет никакой «охоты на ведьм». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии. «Где охота на ведьм? Журналистка Александра Баязитова — крупный оппозиционный деятель? Что она такого сделала что на нее охотятся?» — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии. Баязитовой запрашивали 14 лет тюрьмы по обвинениям в вымогательстве, однако Басманный суд Москвы 27 ноября 2023 года приговорил к 5 годам лишения свободы — она получила срок в несколько раз меньше, чем требовало обвинение. Следствие установило, что она признана виновной в вымогательстве у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в telegram-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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