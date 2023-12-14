Что происходит в СИЗО с осужденным за педофилию 85-летним свердловским тренером

Арестанты лечат осужденного за педофилию 85-летнего тренера Николая Ражева

Николаю Ражеву через пять дней исполнится 86 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арестанты мажут бальзамом «Золотая звезда» («звездочка») осужденного за педофилию 85-летнего тренера из Екатеринбурга Николая Ражева, который приболел. Об этом URA.RU сообщила адвокат Юлия Бузуева.

«У Николая Александровича Ражева все хорошо. Правда, приболел немного — простыл, кашляет, но идет на поправку! Арестанты помогают: мажут его „звездочкой“, отпаивают медом и редькой. Врачи, конечно, тоже рядом», — поделилась Бузуева.

По словам защитницы, Ражев находится в больнице при СИЗО. Недавно с тренером в одной палате лежал шахматист. «Ражев неделю играл в шахматы. Ни разу не проиграл», — отметила Бузуева.

Через пять дней, 19 декабря, Ражеву исполнится 86 лет. «У него отросла борода, сотрудники СИЗО обещали на день рождения принести ему электробритву, чтобы он побрился», — резюмировала Бузуева.

Уголовное дело против тренера было возбуждено в 2021 году. Одна из его бывших воспитанниц обвинила его в домогательствах во время тренировки. В сентябре 2023-го Ражева отправили в колонию строгого режима на два года.