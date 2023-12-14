Путин рассказал о ситуации с самолетами в России

Путин: к 2030 году будет выпущена тысяча самолетов собственного производства

14 декабря 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что российские авиакомпании не стали отвечать на неправомерные действия со стороны лизинговых компаний Фото: Михаил Будаков © URA.RU Президент России Владимир Путин рассказал о ситуации с авиакомпаниями и самолетостроением в стране. В стране есть планы по увеличению собственного парка самолетов, ожидается разработка новых двигателей. Об этом Путин заявил в ходе «Итогов года». «Постоянно были споры с компаниями, которые закупали без ограничений слишком много иностранного производства самолетов, аргументируя дешевизной двигателей. Что-то сделать удалось для создания российского рынка. Парк воздушных судов перегружен», — подчеркнул Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Глава государства указал на то, что российские авиакомпании поступили правильно. Они не стали отвечать на «неправомерные действия со стороны лизинговых компаний». Сейчас часть самолетов выкупается. При этом Путин отметил, что не стоит забывать и об отечественном самолетостроении. «Все планы которые мы видим, а мы планируем произвести свыше 1000 самолетов собственного производства <…> Надеюсь, что планы будут реализованы, будет на чем летать спецам и летчикам», — добавил он. Кроме того, по словам российского лидера, нужно выйти на производство следующего нового двигателя. Такое решение позволит увеличить количество дальнемагистральных самолетов. В том числе речь идет об Ил-306-400.

Президент России Владимир Путин рассказал о ситуации с авиакомпаниями и самолетостроением в стране. В стране есть планы по увеличению собственного парка самолетов, ожидается разработка новых двигателей. Об этом Путин заявил в ходе «Итогов года». «Постоянно были споры с компаниями, которые закупали без ограничений слишком много иностранного производства самолетов, аргументируя дешевизной двигателей. Что-то сделать удалось для создания российского рынка. Парк воздушных судов перегружен», — подчеркнул Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Глава государства указал на то, что российские авиакомпании поступили правильно. Они не стали отвечать на «неправомерные действия со стороны лизинговых компаний». Сейчас часть самолетов выкупается. При этом Путин отметил, что не стоит забывать и об отечественном самолетостроении. «Все планы которые мы видим, а мы планируем произвести свыше 1000 самолетов собственного производства <…> Надеюсь, что планы будут реализованы, будет на чем летать спецам и летчикам», — добавил он. Кроме того, по словам российского лидера, нужно выйти на производство следующего нового двигателя. Такое решение позволит увеличить количество дальнемагистральных самолетов. В том числе речь идет об Ил-306-400.