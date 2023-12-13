В Омске на пять часов задержан авиарейс Utair до Ханты-Мансийска

В Омске задержан авиарейс компании Utair до Ханты-Мансийска. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров.
«Самолет „под рейс“ не прилетел», — рассказал журналисту URA.RU пассажир. Застрявшим в аэропорту югорчанам бесплатно предоставили камеры для хранения личных вещей.
Югорчан должен был забрать рейс из Сургута, который задержался по причине отсутствия свободного самолета, сообщили агентству в справочной омского аэропорта. В пресс-службе авиакомпании Utair пояснили, что задержка рейса связана с технической проверкой воздушного судна.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО застряли на трое суток в Екатеринбурге из-за отмены авиарейса «Руслайна». Пассажиров поселили в гостиницу за городом.
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