13 декабря 2023

В Омске на пять часов задержан авиарейс Utair до Ханты-Мансийска

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пилот, ютэир, боинг 767, ютейр
Рейс задержан из-за техпроверки самолета Фото:

В Омске задержан авиарейс компании Utair до Ханты-Мансийска. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров.

«Самолет „под рейс“ не прилетел», — рассказал журналисту URA.RU пассажир. Застрявшим в аэропорту югорчанам бесплатно предоставили камеры для хранения личных вещей.

Югорчан должен был забрать рейс из Сургута, который задержался по причине отсутствия свободного самолета, сообщили агентству в справочной омского аэропорта. В пресс-службе авиакомпании Utair пояснили, что задержка рейса связана с технической проверкой воздушного судна.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО застряли на трое суток в Екатеринбурге из-за отмены авиарейса «Руслайна». Пассажиров поселили в гостиницу за городом.

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В Омске задержан авиарейс компании Utair до Ханты-Мансийска. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров. «Самолет „под рейс“ не прилетел», — рассказал журналисту URA.RU пассажир. Застрявшим в аэропорту югорчанам бесплатно предоставили камеры для хранения личных вещей. Югорчан должен был забрать рейс из Сургута, который задержался по причине отсутствия свободного самолета, сообщили агентству в справочной омского аэропорта. В пресс-службе авиакомпании Utair пояснили, что задержка рейса связана с технической проверкой воздушного судна. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО застряли на трое суток в Екатеринбурге из-за отмены авиарейса «Руслайна». Пассажиров поселили в гостиницу за городом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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