Дума Сургута согласовала мэрии рекордный бюджет на 2024 год

14 декабря 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Планируемый бюджет превысит 41 миллиард рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Дума Сургута согласовала мэрии рекордный бюджет на 2024 год. На думском комитете депутаты согласились принять на ближайшем заседании представительно органа власти предложенный чиновниками финансовый план, сообщает корреспондент URA.RU. «По доходам предлагается утвердить бюджет 41 миллиард 177 миллионов. По расходам — 42 миллиарда 859 миллионов. И того, дефицит бюджета составит один миллиард 782 миллиона рублей», — сообщила директор департамента финансов администрации города Маргарита Новикова. В мэрии сообщили, что планируемый бюджет по сравнению с прошлым годом увеличится на миллиард и станет самым крупным за всю историю города. Главной статьей расходов будет сфера образования. На нее планируется потратить 55 процентов бюджета. На коммунальное хозяйство пойдет 8 процентов. Почти шесть миллиардов рублей направят на пассажирские перевозки, содержание и ремонт дорог. А также на реконструкцию дворов и внутриквартальных проездов. «Расходы на физическую культуру и спорт составляют 4,8 процента, или два миллиарда рублей. Расходы на другие. Таким образом, бюджет сохранит свою социальную направленность. Расходы на образование, молодежную политику, культуру и спорт составляют порядка 27 миллиардов рублей, или 63,4 процента от общего объема расходов», — добавила Новикова. Ранее URA.RU сообщало, что дума Сургута приняла на 2023 год самый большой бюджет за всю историю. Доходная часть составила 40 миллиардов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дума Сургута согласовала мэрии рекордный бюджет на 2024 год. На думском комитете депутаты согласились принять на ближайшем заседании представительно органа власти предложенный чиновниками финансовый план, сообщает корреспондент URA.RU. «По доходам предлагается утвердить бюджет 41 миллиард 177 миллионов. По расходам — 42 миллиарда 859 миллионов. И того, дефицит бюджета составит один миллиард 782 миллиона рублей», — сообщила директор департамента финансов администрации города Маргарита Новикова. В мэрии сообщили, что планируемый бюджет по сравнению с прошлым годом увеличится на миллиард и станет самым крупным за всю историю города. Главной статьей расходов будет сфера образования. На нее планируется потратить 55 процентов бюджета. На коммунальное хозяйство пойдет 8 процентов. Почти шесть миллиардов рублей направят на пассажирские перевозки, содержание и ремонт дорог. А также на реконструкцию дворов и внутриквартальных проездов. «Расходы на физическую культуру и спорт составляют 4,8 процента, или два миллиарда рублей. Расходы на другие. Таким образом, бюджет сохранит свою социальную направленность. Расходы на образование, молодежную политику, культуру и спорт составляют порядка 27 миллиардов рублей, или 63,4 процента от общего объема расходов», — добавила Новикова. Ранее URA.RU сообщало, что дума Сургута приняла на 2023 год самый большой бюджет за всю историю. Доходная часть составила 40 миллиардов рублей.