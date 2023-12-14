Инвесторы отказываются от покупки земли на «курганской Рублевке»

В Кетовском округе не могут найти инвесторов для комплексной застройки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области

Курганские власти рассказали, почему инвесторы отказываются от покупки земли в Кетовском округе (также называют «курганской Рублевкой»). По словам директора областного департамента имущественных и земельных отношений Елены Ивановой, возможными причинами являются либо цена участка либо отсутствие инженерной инфраструктуры. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания экономического комитета курганской облдумы.

«В Кетовском округе восемь участков сформированы и выставлены на продажу под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Ждут своих инвесторов. Пока не позволяет землю продать, возможно, ценовая планка или отсутствие определенной инженерной инфраструктуры. Сейчас мы в процессе поиска инвесторов», — сказала Иванова. Также еще одной возможной причиной, по словам чиновницы, является отдаленность от Кургана.

Земельные участки в Кетовском округе под малоэтажное строительство продают в селе Кетово, Введенское, Садовое, Сычево и деревне Логоушка. Стоимость участков составляет более 60 млн рублей. Общая площадь территорий под ИЖС — свыше 200 гектаров. Срок реализации проектов по комплексной застройке рассчитан на пять лет.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане застройщикам продали землю под застройку жилья на 600 млн рублей. По словам чиновников, это существенные доходы для местного бюджета.