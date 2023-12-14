США получат доступ к 15 военным базам Финляндии

Финляндия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщило финское издание Helsingin Sanomat. В рамках соглашения Вашингтон получит доступ к 15 финским военным базам.
«Финляндия открывает 15 военных зон для использования США. Этот вопрос будет урегулирован в новом историческом соглашении о сотрудничестве в области обороны», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что соглашение подразумевает работу НАТО в Финляндии.
Ранее газета Iltalehti сообщила, что США разместят базу ВВС недалеко от российской границы, используя инфраструктуру аэропорта Рованиеми в Финляндии. Тогда президент Саули Ниинисте подтвердил, что американские вооруженные силы будут находиться на финской территории.
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