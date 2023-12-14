Политика США получат доступ к 15 военным базам Финляндии Финляндия и США подписали соглашение об оборонном сотрудничестве 14 декабря 2023 в 16:53 Размер текста - 17 + Финляндия подписала оборонное соглашение с США Фото: Сергей Русанов © URA.RU Финляндия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщило финское издание Helsingin Sanomat. В рамках соглашения Вашингтон получит доступ к 15 финским военным базам. «Финляндия открывает 15 военных зон для использования США. Этот вопрос будет урегулирован в новом историческом соглашении о сотрудничестве в области обороны», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что соглашение подразумевает работу НАТО в Финляндии. Ранее газета Iltalehti сообщила, что США разместят базу ВВС недалеко от российской границы, используя инфраструктуру аэропорта Рованиеми в Финляндии. Тогда президент Саули Ниинисте подтвердил, что американские вооруженные силы будут находиться на финской территории. Финляндия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщило финское издание Helsingin Sanomat. В рамках соглашения Вашингтон получит доступ к 15 финским военным базам. «Финляндия открывает 15 военных зон для использования США. Этот вопрос будет урегулирован в новом историческом соглашении о сотрудничестве в области обороны», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что соглашение подразумевает работу НАТО в Финляндии. Ранее газета Iltalehti сообщила, что США разместят базу ВВС недалеко от российской границы, используя инфраструктуру аэропорта Рованиеми в Финляндии. Тогда президент Саули Ниинисте подтвердил, что американские вооруженные силы будут находиться на финской территории. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям