США получат доступ к 15 военным базам Финляндии

Финляндия и США подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание губернатора Пермского края. Пермь, рукопожатие, переговоры, мир, знакомство, дружба, договор
Финляндия подписала оборонное соглашение с США Фото:

Финляндия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщило финское издание Helsingin Sanomat. В рамках соглашения Вашингтон получит доступ к 15 финским военным базам.

«Финляндия открывает 15 военных зон для использования США. Этот вопрос будет урегулирован в новом историческом соглашении о сотрудничестве в области обороны», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что соглашение подразумевает работу НАТО в Финляндии.

Ранее газета Iltalehti сообщила, что США разместят базу ВВС недалеко от российской границы, используя инфраструктуру аэропорта Рованиеми в Финляндии. Тогда президент Саули Ниинисте подтвердил, что американские вооруженные силы будут находиться на финской территории.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финляндия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщило финское издание Helsingin Sanomat. В рамках соглашения Вашингтон получит доступ к 15 финским военным базам. «Финляндия открывает 15 военных зон для использования США. Этот вопрос будет урегулирован в новом историческом соглашении о сотрудничестве в области обороны», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что соглашение подразумевает работу НАТО в Финляндии. Ранее газета Iltalehti сообщила, что США разместят базу ВВС недалеко от российской границы, используя инфраструктуру аэропорта Рованиеми в Финляндии. Тогда президент Саули Ниинисте подтвердил, что американские вооруженные силы будут находиться на финской территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...