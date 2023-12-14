Дозвонившимся до Путина свердловчанином оказался экс-депутат

Прямая линия идет больше трех часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Рефтинского (Свердловская область) Егор Перминов, который дозвонился до президента РФ Владимира Путина и пожаловался на низкое качество медицинской помощи в поселке, оказался бывшим депутатом местной думы (2017—2022 годы). Он состоит в «Справедливой России».

«Я обратился за помощью к Владимиру Путину, потому что состояние единственной больницы в Рефтинском является весьма удручающим. Больнице необходим ремонт, новое оборудование и, конечно, кадры. Врачей у нас нет из-за низких зарплат. С некоторых пор не работает кабинет физиотерапии. Из-за этого люди, в основном пенсионеры, вынуждены ездить в Асбест или Екатеринбург», — сказал Перминов корреспонденту URA.RU.

Президент России Владимир Путин 14 декабря c 12:00 выступает на совмещенной прямой линии и пресс-конференции. Глава государства общается с жителями страны и журналистами, отвечает на интересующие их вопросы. Агентство URA.RU ведет прямую трансляцию.