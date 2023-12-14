Глава МОК поддержал участие россиян в Олимпиаде 2024

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Ранее МОК объявил о допуске спортсменов к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе.
«Странам, которые не согласны с решением МОК, разрешено иметь разные политические взгляды», — сказал Бах. Его слова приводит МатчТВ.
В марте МОК рекомендовал международным федерациям создать отдельные комиссии по вопросу допуска российских спортсменов на соревнования. В МОК добавили, что федерациям следует учитывать все публичные заявления спортсменов, в том числе в соцсетях, а также участие в мероприятиях в поддержку спецоперации.В декабре МОК объявил о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
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