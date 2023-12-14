Глава МОК поддержал участие россиян в Олимпиаде 2024

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Чествование Олимпийской сборной России в Кремле. Москва, олимпийские кольца, олимпиада, сборная россии, олимпийцы, олимпийская
Томас Бах поддержал решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 Фото:

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Ранее МОК объявил о допуске спортсменов к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе.

«Странам, которые не согласны с решением МОК, разрешено иметь разные политические взгляды», — сказал Бах. Его слова приводит МатчТВ.

В марте МОК рекомендовал международным федерациям создать отдельные комиссии по вопросу допуска российских спортсменов на соревнования. В МОК добавили, что федерациям следует учитывать все публичные заявления спортсменов, в том числе в соцсетях, а также участие в мероприятиях в поддержку спецоперации.В декабре МОК объявил о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Ранее МОК объявил о допуске спортсменов к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе. «Странам, которые не согласны с решением МОК, разрешено иметь разные политические взгляды», — сказал Бах. Его слова приводит МатчТВ. В марте МОК рекомендовал международным федерациям создать отдельные комиссии по вопросу допуска российских спортсменов на соревнования. В МОК добавили, что федерациям следует учитывать все публичные заявления спортсменов, в том числе в соцсетях, а также участие в мероприятиях в поддержку спецоперации.В декабре МОК объявил о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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