Глава МОК поддержал участие россиян в Олимпиаде 2024

14 декабря 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Томас Бах поддержал решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Ранее МОК объявил о допуске спортсменов к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе. «Странам, которые не согласны с решением МОК, разрешено иметь разные политические взгляды», — сказал Бах. Его слова приводит МатчТВ. В марте МОК рекомендовал международным федерациям создать отдельные комиссии по вопросу допуска российских спортсменов на соревнования. В МОК добавили, что федерациям следует учитывать все публичные заявления спортсменов, в том числе в соцсетях, а также участие в мероприятиях в поддержку спецоперации.В декабре МОК объявил о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Ранее МОК объявил о допуске спортсменов к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе. «Странам, которые не согласны с решением МОК, разрешено иметь разные политические взгляды», — сказал Бах. Его слова приводит МатчТВ. В марте МОК рекомендовал международным федерациям создать отдельные комиссии по вопросу допуска российских спортсменов на соревнования. В МОК добавили, что федерациям следует учитывать все публичные заявления спортсменов, в том числе в соцсетях, а также участие в мероприятиях в поддержку спецоперации.В декабре МОК объявил о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.