Между Екатеринбургом и Челябинском запустят «Ласточку» через Каменск-Уральский

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Михаил Мишустин во время своего посещения выставки Иннопром. Москва, ласточка, поезд, макет поезда
Скорость составов в перспективе может составлять от 160 до 200 км/ч Фото:

РЖД планирует запустить высокоскоростную электричку между Екатеринбургом и Челябинском через Каменск-Уральский. Информация об этом появилась на сайте областной газеты.

«Есть решение рассмотреть возможность организации перевозки через Каменск-Уральский на новых электропоездах, которые производятся в Верхней Пышме. Этот вопрос находится в разработке», — написано в сообщении.

Определить конкретику и критерии для заказа со стороны Свердловской и Челябинской областей планируют в следующем году. Также известно, что скорость составов в перспективе может составлять от 160 до 200 км/ч.

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РЖД планирует запустить высокоскоростную электричку между Екатеринбургом и Челябинском через Каменск-Уральский. Информация об этом появилась на сайте областной газеты. «Есть решение рассмотреть возможность организации перевозки через Каменск-Уральский на новых электропоездах, которые производятся в Верхней Пышме. Этот вопрос находится в разработке», — написано в сообщении. Определить конкретику и критерии для заказа со стороны Свердловской и Челябинской областей планируют в следующем году. Также известно, что скорость составов в перспективе может составлять от 160 до 200 км/ч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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