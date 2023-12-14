Между Екатеринбургом и Челябинском запустят «Ласточку» через Каменск-Уральский

Скорость составов в перспективе может составлять от 160 до 200 км/ч
РЖД планирует запустить высокоскоростную электричку между Екатеринбургом и Челябинском через Каменск-Уральский. Информация об этом появилась на сайте областной газеты.
«Есть решение рассмотреть возможность организации перевозки через Каменск-Уральский на новых электропоездах, которые производятся в Верхней Пышме. Этот вопрос находится в разработке», — написано в сообщении.
Определить конкретику и критерии для заказа со стороны Свердловской и Челябинской областей планируют в следующем году. Также известно, что скорость составов в перспективе может составлять от 160 до 200 км/ч.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!