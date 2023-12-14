Между Екатеринбургом и Челябинском запустят «Ласточку» через Каменск-Уральский

14 декабря 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Скорость составов в перспективе может составлять от 160 до 200 км/ч Фото: Георгий Бергал © URA.RU РЖД планирует запустить высокоскоростную электричку между Екатеринбургом и Челябинском через Каменск-Уральский. Информация об этом появилась на сайте областной газеты. «Есть решение рассмотреть возможность организации перевозки через Каменск-Уральский на новых электропоездах, которые производятся в Верхней Пышме. Этот вопрос находится в разработке», — написано в сообщении. Определить конкретику и критерии для заказа со стороны Свердловской и Челябинской областей планируют в следующем году. Также известно, что скорость составов в перспективе может составлять от 160 до 200 км/ч.

РЖД планирует запустить высокоскоростную электричку между Екатеринбургом и Челябинском через Каменск-Уральский. Информация об этом появилась на сайте областной газеты. «Есть решение рассмотреть возможность организации перевозки через Каменск-Уральский на новых электропоездах, которые производятся в Верхней Пышме. Этот вопрос находится в разработке», — написано в сообщении. Определить конкретику и критерии для заказа со стороны Свердловской и Челябинской областей планируют в следующем году. Также известно, что скорость составов в перспективе может составлять от 160 до 200 км/ч.