Украинцу, прожившему в ХМАО 8 лет, грозит депортация

15 декабря 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Вартовчанину уже дважды отказали в получении вида на жительство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Нижневартовска Сергею, приехавшему по работе с Украины, грозит депортация из страны. Мужчине уже дважды отказали в получении вида на жительство, несмотря на то что здесь он завел семью и прожил 8 лет. О сложном положении мужа корреспонденту рассказала Елена — супруга Сергея. «Мы находимся в браке, у нас есть несовершеннолетний ребенок. Муж с Украины, но живет в Нижневартовске уже 8 лет. Приехал он сюда по рабочим документам, однако до сих пор не может получить гражданство. Уже было два отказа при оформлении вида на жительство, нас предупредили, что при отказе в третий раз, его могут депортировать из страны. Мы переживаем, так как боимся за его жизнь в случае депортации», — сообщила Елена. Также из-за своего положения мужчина не может устроиться на официальную работу. По словам женщины, ее мужу отказывают в оформлении ВНЖ из-за давнего штрафа в ГИБДД, который был погашен. При этом в миграционной службе Нижневартовска Сергею и его семье не предлагают альтернативные способы решения проблемы. Для выяснения обстоятельств дела, журналист URA.RU направил запрос в УФМС Югры. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что трудовому мигранту, приехавшему в ХМАО из Донбасса, Тимофею Бую грозит депортация, так как миграционная служба считает его пребывание в России незаконным. До этого мужчину оправдали по делу об убийстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителю Нижневартовска Сергею, приехавшему по работе с Украины, грозит депортация из страны. Мужчине уже дважды отказали в получении вида на жительство, несмотря на то что здесь он завел семью и прожил 8 лет. О сложном положении мужа корреспонденту рассказала Елена — супруга Сергея. «Мы находимся в браке, у нас есть несовершеннолетний ребенок. Муж с Украины, но живет в Нижневартовске уже 8 лет. Приехал он сюда по рабочим документам, однако до сих пор не может получить гражданство. Уже было два отказа при оформлении вида на жительство, нас предупредили, что при отказе в третий раз, его могут депортировать из страны. Мы переживаем, так как боимся за его жизнь в случае депортации», — сообщила Елена. Также из-за своего положения мужчина не может устроиться на официальную работу. По словам женщины, ее мужу отказывают в оформлении ВНЖ из-за давнего штрафа в ГИБДД, который был погашен. При этом в миграционной службе Нижневартовска Сергею и его семье не предлагают альтернативные способы решения проблемы. Для выяснения обстоятельств дела, журналист URA.RU направил запрос в УФМС Югры. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что трудовому мигранту, приехавшему в ХМАО из Донбасса, Тимофею Бую грозит депортация, так как миграционная служба считает его пребывание в России незаконным. До этого мужчину оправдали по делу об убийстве.