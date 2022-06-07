Мигранту из Донбасса грозит депортация за пределы ХМАО. Его оправдали по делу об убийстве

08 июня 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Обвиняемого оправдали, но освободить не могут Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трудовому мигранту из Донбасса, которого в ХМАО оправдали по делу об убийстве, грозит депортация, так как миграционная служба считает его пребывание в России незаконным. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил адвокат Антон Бушланов. «Почти сразу после того, как суд вынес оправдательный приговор, миграционная служба обвинила моего подзащитного в том, что он находится на территории России незаконно. Ему грозит депортация. Однако он гражданин Украины, и в связи с проводимой там спецоперацией депортация невозможна. Но и освободить его не могут. В итоге мужчина сейчас находится в неопределенном положении», — рассказал агентству Бушланов. Он также отметил, что его подзащитный родом из города Волновахи в Донбассе. «Он приехал в Россию в 2014 году на заработки. Думал, поработает и приедет обратно. А тут началась спецоперация. Сейчас он фактически сидит в тюрьме. А прокуратура снова подала апелляцию, чтобы обжаловать оправдательный приговор. Если решение суда по ней будет положительным — грядут новые судебные разбирательства», — добавил Бушланов. Ранее URA.RU рассказывало о подзащитном Бушланова. Он сначала сознался в убийстве, но потом от показаний отказался, заявив, что дал их из-за «нечеловеческого обращения» с ним. Суд присяжных его оправдал. С решением категорически не согласны в прокуратуре и собираются его обжаловать. В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам Путина, это решение было вынужденным, а цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. Задачей второго этапа спецоперации является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Трудовому мигранту из Донбасса, которого в ХМАО оправдали по делу об убийстве, грозит депортация, так как миграционная служба считает его пребывание в России незаконным. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил адвокат Антон Бушланов. «Почти сразу после того, как суд вынес оправдательный приговор, миграционная служба обвинила моего подзащитного в том, что он находится на территории России незаконно. Ему грозит депортация. Однако он гражданин Украины, и в связи с проводимой там спецоперацией депортация невозможна. Но и освободить его не могут. В итоге мужчина сейчас находится в неопределенном положении», — рассказал агентству Бушланов. Он также отметил, что его подзащитный родом из города Волновахи в Донбассе. «Он приехал в Россию в 2014 году на заработки. Думал, поработает и приедет обратно. А тут началась спецоперация. Сейчас он фактически сидит в тюрьме. А прокуратура снова подала апелляцию, чтобы обжаловать оправдательный приговор. Если решение суда по ней будет положительным — грядут новые судебные разбирательства», — добавил Бушланов. Ранее URA.RU рассказывало о подзащитном Бушланова. Он сначала сознался в убийстве, но потом от показаний отказался, заявив, что дал их из-за «нечеловеческого обращения» с ним. Суд присяжных его оправдал. С решением категорически не согласны в прокуратуре и собираются его обжаловать. В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам Путина, это решение было вынужденным, а цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. Задачей второго этапа спецоперации является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной.