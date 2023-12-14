Курганский суд обязал экс-главу ГУ МЧС Рожкова выплатить более 56 млн рублей

Бывшего главу курганского МЧС обязали выплатить 56 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд обязал осужденного экс-начальника ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова выплатить ущерб. Иск на 56 млн рублей к бывшему спасателю подала прокуратура, посчитавшая, что он должен нести солидарную ответственность вместе с бизнесменом, сделавшим некачественных роботов для МЧС. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании.

«Суд решил удовлетворить иск прокуратуры и обязать Рожкова Олега Анатольевича выплатить 56 млн 644 тысячи рублей», — зачитала решение судья Оксана Тихонова. Выплачивать ущерб он будет солидарно с экс-директором курганского завода спецтехники Вячеславом Филимоновым, который не смог выполнить гособоронзаказ на вышеуказанную сумму. Решение в законную силу не вступило.

Рожков указывал, что прежние решения судов не связывали между собой действия Филимонова и его при выполнении госконтракта. Их дела рассматривали отдельно, поэтому речи о солидарном ущербе идти не может — Филимонов должен выплачивать полностью весь ущерб по принятому судебному решению. Ходатайство Рожкова о прекращении дела по этой причине было отклонено.

Бывший глава чрезвычайного управления отбывает наказание в колонии. Его признали виновным в превышении должностных полномочий при подписании документов по госконтракту. Рожкова приговорили к пяти годам лишения свободы. Аналогичное наказание получил бизнесмен Филимонов, чей завод не сделал роботов для нужд МЧС. Коммерсант также выплатит более 56 млн рублей, которые он получил по контракту.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в третий раз перенесли слушания по делу Рожкова. Прокуратура не смогла предоставить все документы по иску к экс-главе курганского МЧС о выплате ущерба, поэтому дело было отложено.