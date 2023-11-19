В Кургане третий раз переносят суд экс-главы МЧС Рожкова

В Кургане не могут рассмотреть иск к экс-главе МЧС Рожкову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском горсуде в третий раз перенесли заседание по делу о возмещении ущерба к экс-главе ГУ МЧС Олегу Рожкову из-за отсутствия документов. Суд может закрыть дело, если не разберет его до середины декабря. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на заседании.

«Постановляю отложить слушание дела до 14 декабря из-за необходимости изучения решений, которые еще не вернулись из Седьмого кассационного суда», — сообщила судья Оксана Тихонова. Решение было принято после заявлений Рожкова, что он не может изучить необходимые материалы, не поступившие от прокуратуры.

Участники заседания будут ждать возвращения дела бизнесмена Вячеслава Филимонова из кассации. В нем также находится апелляционное прошение прокуратуры о возмещении ущерба бизнесменом, изготовившим некачественных роботов для МЧС. Материалы нужны, чтобы приступить к рассмотрению дела. Прокуратура считает, что экс-глава регионального МЧС должен возмещать более 56 млн рублей солидарно с коммерсантом, поскольку подписал документы о приемке негодной техники.

Сроки рассмотрения иска истекают 16 декабря. Если суд не успеет рассмотреть дело, его закроют.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура подала иск к осужденному экс-главе ГУ МЧС. Олег Рожков был признан виновным в том, что принял некачественных роботов по госзаказу для нужд МЧС. Истец требует, чтобы Рожков солидарно выплачивал ущерб государству в размере более 56 млн рублей солидарно с экс-директором завода Филимоновым.