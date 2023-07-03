Директор курганского завода, осужденный за роботов для МЧС, просит отменить приговор

Курганец просит отменить приговор по делу о роботах для МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель Курганского завода спецтехники Вячеслав Филимонов, отбывающий наказание за махинации при выполнении госзаказа в виде роботов для МЧС, подал кассацию на приговор. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — кассация. Филимонов Вячеслав Викторович. Перечень статей: УК РФ ст. 159 ч.4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — сообщается в судебной картотеке. Защита обжалует обвинительный приговор Филимонову, который получил пять лет колонии за невыполнение госзаказа МЧС. Предприниматель не смог изготовить роботов для госструктуры согласно условиям контракта.

Филимонов был признан судом виновным в мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере. Согласно материалам дела, он не поставил роботов для МЧС по госзаказу. При этом деньги на расчетный счет его предприятия поступили. Ущерб составил около 56 млн рублей.

Предпринимателю вынесли наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также он должен возместить ущерб, нанесенный своими действиями. Жалоба на приговор поступила 27 июня в Седьмой кассационный суд.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель курганского завода получил пять лет лишения свободы за невыполнение госконтракта. Помимо него, в колонии находится экс-глава ГУ МЧС Курганской области Олег Рожков, которого также судили за подписание контракта.