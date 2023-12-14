Путин посоветовал россиянам беречь честь смолоду

Путин рекомендовал молодежи ставить амбициозные цели
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Президент России Владимир Путин дал совет молодым россиянам беречь честь смолоду. Об этом глава государства заявил в ходе блиц-опроса на «Итогах года».
«Береги честь смолоду. Надо заранее думать о том, что будет завтра», — подчеркнул российский лидер. Трансляцию проводит URA.RU.
Кроме того, Путин пожелал молодежи ставить амбициозные цели и задачи. Речь о тех целях, которые кажутся недостижимыми.
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