Путин посоветовал россиянам беречь честь смолоду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
Путин рекомендовал молодежи ставить амбициозные цели Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Президент России Владимир Путин дал совет молодым россиянам беречь честь смолоду. Об этом глава государства заявил в ходе блиц-опроса на «Итогах года».

«Береги честь смолоду. Надо заранее думать о том, что будет завтра», — подчеркнул российский лидер. Трансляцию проводит URA.RU.

Кроме того, Путин пожелал молодежи ставить амбициозные цели и задачи. Речь о тех целях, которые кажутся недостижимыми.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин дал совет молодым россиянам беречь честь смолоду. Об этом глава государства заявил в ходе блиц-опроса на «Итогах года». «Береги честь смолоду. Надо заранее думать о том, что будет завтра», — подчеркнул российский лидер. Трансляцию проводит URA.RU. Кроме того, Путин пожелал молодежи ставить амбициозные цели и задачи. Речь о тех целях, которые кажутся недостижимыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...