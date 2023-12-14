Путин посоветовал россиянам беречь честь смолоду

14 декабря 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Путин рекомендовал молодежи ставить амбициозные цели Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Президент России Владимир Путин дал совет молодым россиянам беречь честь смолоду. Об этом глава государства заявил в ходе блиц-опроса на «Итогах года». «Береги честь смолоду. Надо заранее думать о том, что будет завтра», — подчеркнул российский лидер. Трансляцию проводит URA.RU. Кроме того, Путин пожелал молодежи ставить амбициозные цели и задачи. Речь о тех целях, которые кажутся недостижимыми.

Президент России Владимир Путин дал совет молодым россиянам беречь честь смолоду. Об этом глава государства заявил в ходе блиц-опроса на «Итогах года». «Береги честь смолоду. Надо заранее думать о том, что будет завтра», — подчеркнул российский лидер. Трансляцию проводит URA.RU. Кроме того, Путин пожелал молодежи ставить амбициозные цели и задачи. Речь о тех целях, которые кажутся недостижимыми.