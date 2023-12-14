Выступление Путина 14 декабря 2023: прямой эфир пресс-конференции

Прямая линия с Владимиром Путиным началась в Москве
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
В Москве проходит прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства пообщается с жителями страны и ответит на интересующие их вопросы. Онлайн-трансляция идет на RUTUBE-канале URA.RU.
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