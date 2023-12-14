Выступление Путина 14 декабря 2023: прямой эфир пресс-конференции

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, путин на экране
Прямая линия с Владимиром Путиным началась в Москве Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

В Москве проходит прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства пообщается с жителями страны и ответит на интересующие их вопросы. Онлайн-трансляция идет на RUTUBE-канале URA.RU.

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В Москве проходит прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства пообщается с жителями страны и ответит на интересующие их вопросы. Онлайн-трансляция идет на RUTUBE-канале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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