Путин заявил о необходимости строительства Севсиба

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строительства Северо-Сибирской магистрали, которая свяжет ХМАО с Восточной Сибирью. Об этом он рассказал на прямой линии, трансляция которой шла на Rutube.
«Проект строительства Северо-Сибирской магистрали нужен, правительство и РАО „РЖД“ рассматривают возможные варианты его реализации. Сейчас, конечно, наиболее значимым является развитие „Восточного полигона“, все усилия сосредоточены на нем, но это направление тоже так или иначе имеет отношение к решению магистральных задач», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналистки из Югры о сроках строительства железной дороги.
Ранее URA.RU писало, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил исполнительным органам субъектов федерации, Минтрансу, Минэкономразвития и РЖД рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали от ХМАО до Китая. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
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