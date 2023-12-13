13 декабря 2023

Путин заявил о необходимости строительства Севсиба

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин одобрил строительство железной дороги из ХМАО в Китай Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строительства Северо-Сибирской магистрали, которая свяжет ХМАО с Восточной Сибирью. Об этом он рассказал на прямой линии, трансляция которой шла на Rutube.

«Проект строительства Северо-Сибирской магистрали нужен, правительство и РАО „РЖД“ рассматривают возможные варианты его реализации. Сейчас, конечно, наиболее значимым является развитие „Восточного полигона“, все усилия сосредоточены на нем, но это направление тоже так или иначе имеет отношение к решению магистральных задач», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналистки из Югры о сроках строительства железной дороги.

Ранее URA.RU писало, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил исполнительным органам субъектов федерации, Минтрансу, Минэкономразвития и РЖД рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали от ХМАО до Китая. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строительства Северо-Сибирской магистрали, которая свяжет ХМАО с Восточной Сибирью. Об этом он рассказал на прямой линии, трансляция которой шла на Rutube. «Проект строительства Северо-Сибирской магистрали нужен, правительство и РАО „РЖД“ рассматривают возможные варианты его реализации. Сейчас, конечно, наиболее значимым является развитие „Восточного полигона“, все усилия сосредоточены на нем, но это направление тоже так или иначе имеет отношение к решению магистральных задач», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналистки из Югры о сроках строительства железной дороги. Ранее URA.RU писало, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил исполнительным органам субъектов федерации, Минтрансу, Минэкономразвития и РЖД рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали от ХМАО до Китая. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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