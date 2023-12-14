Челябинского мобилизованного осудили за трехкратную самоволку

Мобилизованного осудили по статье о дезертирстве Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинском гарнизонном военном суде на шесть лет осудили мобилизованного за трехкратное оставление воинской части. Как сообщили в пресс-службе суда, военный уходил, чтобы отдохнуть дома.

«Челябинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мобилизованного военнослужащего. Военный с целью временно уклониться от военной службы и желая отдохнуть от ее прохождения в период мобилизации трижды самовольно оставлял воинскую часть и убывал проживать по месту своего жительства», — рассказали в суде.

В результате местонахождение мужчины приходилось устанавливать сотрудникам полиции и военной комендатуры. Мобилизованного признали виновным в совершении преступлений по статье о дезертирстве. Отбывать шестилетний срок предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.