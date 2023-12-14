Челябинского мобилизованного осудили за трехкратную самоволку

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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, автомат, военные, ополченцы, днр, народная милиция, мобилизованные
Мобилизованного осудили по статье о дезертирстве Фото:

В Челябинском гарнизонном военном суде на шесть лет осудили мобилизованного за трехкратное оставление воинской части. Как сообщили в пресс-службе суда, военный уходил, чтобы отдохнуть дома.

«Челябинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мобилизованного военнослужащего. Военный с целью временно уклониться от военной службы и желая отдохнуть от ее прохождения в период мобилизации трижды самовольно оставлял воинскую часть и убывал проживать по месту своего жительства», — рассказали в суде.

В результате местонахождение мужчины приходилось устанавливать сотрудникам полиции и военной комендатуры. Мобилизованного признали виновным в совершении преступлений по статье о дезертирстве. Отбывать шестилетний срок предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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В Челябинском гарнизонном военном суде на шесть лет осудили мобилизованного за трехкратное оставление воинской части. Как сообщили в пресс-службе суда, военный уходил, чтобы отдохнуть дома. «Челябинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мобилизованного военнослужащего. Военный с целью временно уклониться от военной службы и желая отдохнуть от ее прохождения в период мобилизации трижды самовольно оставлял воинскую часть и убывал проживать по месту своего жительства», — рассказали в суде. В результате местонахождение мужчины приходилось устанавливать сотрудникам полиции и военной комендатуры. Мобилизованного признали виновным в совершении преступлений по статье о дезертирстве. Отбывать шестилетний срок предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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