Челябинского мобилизованного осудили за трехкратную самоволку

В Челябинском гарнизонном военном суде на шесть лет осудили мобилизованного за трехкратное оставление воинской части. Как сообщили в пресс-службе суда, военный уходил, чтобы отдохнуть дома.
«Челябинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мобилизованного военнослужащего. Военный с целью временно уклониться от военной службы и желая отдохнуть от ее прохождения в период мобилизации трижды самовольно оставлял воинскую часть и убывал проживать по месту своего жительства», — рассказали в суде.
В результате местонахождение мужчины приходилось устанавливать сотрудникам полиции и военной комендатуры. Мобилизованного признали виновным в совершении преступлений по статье о дезертирстве. Отбывать шестилетний срок предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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